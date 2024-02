Taylor Swift ruba la scena ad Usher: la superstar del Super Bowl 2024

Taylor Swift fa la sua comparsa al Super Bowl 2024 a Las Vegas

Mentre l’Italia si riprendeva dal Festival di Sanremo, a Las Vegas si svolgeva il Super Bowl 2024, l’evento sportivo più importante dell’anno. La partita ha visto trionfare i Kansas City Chiefs contro i San Francisco 49ers. Ma sembra che la vittoria dei Chiefs fosse stata preannunciata dalla presenza di Taylor Swift sugli spalti, che ha portato la sua aura vincente per sostenere il fidanzato Travis Kelce, giocatore dei Chiefs.

Taylor Swift fa un viaggio lampo per essere presente al Super Bowl

Prima dell’inizio del grande evento sportivo, molti si chiedevano se la cantante canadese sarebbe apparsa sugli spalti dello stadio di Las Vegas, considerando che era impegnata con il suo Eras Tour a Tokyo. Ma secondo i tabloid americani, Taylor Swift avrebbe preso un jet privato e sarebbe arrivata all’aeroporto di Las Vegas giusto in tempo per l’inizio della partita. La sua presenza sugli spalti è stata documentata dalle telecamere, che l’hanno ripresa accanto alle amiche Blake Livery e Ice Spice. Durante il Super Bowl, Taylor Swift ha dimostrato ancora una volta di fare la differenza, considerando la vittoria dei Chiefs.

Usher e Alicia Keys si esibiscono durante l’Halftime Show del Super Bowl

Nonostante la presenza di Taylor Swift, la vera star della serata era Usher, che si è esibito durante l’Halftime Show dimostrando le sue doti di performer con musica e balli straordinari. Sul palco ha avuto ospiti speciali come Alicia Keys, che ha dato un tocco sensuale con il suo look total red, e Post Malone. Lo spettacolo è stato travolgente, anche se non ha raggiunto l’entusiasmo suscitato dalla performance di Rihanna l’anno precedente.

In conclusione, il Super Bowl 2024 è stato un evento emozionante che ha visto la vittoria dei Kansas City Chiefs e la presenza di Taylor Swift sugli spalti. L’Halftime Show è stato animato da Usher e Alicia Keys, che hanno regalato al pubblico un’indimenticabile performance musicale.

