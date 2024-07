Tedua reagisce alle trasformazioni in meme dei suoi video

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un rapper sotto i riflettori per il suo concerto all’Ippodromo Snai San Siro

Tedua, il famoso rapper celebre per le sue canzoni di successo e le collaborazioni con artisti del calibro di Angelina Mango e Annalisa, si è trovato al centro di una polemica sui social a seguito della diffusione virale dei video del suo concerto all’Ippodromo Snai San Siro, che sono stati trasformati in meme dai fan. Durante l’esibizione di fronte a una folla di 58.000 persone, Tedua ha regalato momenti unici al pubblico con le sue coreografie improvvisate, ma alcuni di questi momenti sono stati oggetto di elaborazioni divertenti da parte dei fan, che li hanno trasformati in meme con montaggi che includevano effetti speciali e musiche ironiche di sottofondo come canzoni di Frozen o la sigla delle Winx.

La reazione di Tedua sui social: una presa di posizione decisa

La trasformazione dei suoi video in meme ha scatenato una forte reazione da parte di Tedua. Sul suo profilo Instagram, il rapper ha espresso il suo disappunto di fronte alla situazione: “Stiamo venendo a Lucca a spaccare tutto. Oggi si ride e si sdrammatizza, tanto dopo che ho visto i miei video con Frozen, ragazzi… Ma lo capite che le mosse che faccio, decontestualizzate su TikTok per un hater sono cringe, ma per un pubblico che sta sotto al palco sono fonte di energia? Non lo volete proprio capire,” ha dichiarato Tedua.

Mentre alcuni video erano semplicemente intenti a divertire senza alcuna cattiveria, altri meme sono stati interpretati come mancanza di rispetto, scatenando così una reazione veemente da parte del rapper. “Provate a sminuirmi sempre voi hater. Io godo, godo e godo a sapere che voi non riuscite a capire il motivo del mio successo. Il mio pubblico e io lo sappiamo e continuiamo a spaccare tutto. Un po’ di sano ego ci vuole ogni tanto. E quindi suc*lo,” ha aggiunto Tedua.

La reazione di Tedua ha diviso i fan, generando una varietà di opinioni: da chi è rimasto sorpreso dallo sfogo del rapper a chi, al contrario, pensava che avrebbe dovuto ignorare i meme e concentrarsi sulle energie positive provenienti dai suoi sostenitori.

