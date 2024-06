Tempesta d’amore: il fugace idillio tra Max e Liesl, manipolato da Carolin

Contesto:

Nelle prossime puntate italiane della popolare soap opera “Tempesta d’amore”, trasmesse su Rete 4, i fan assisteranno alla fine prematura della storia d’amore tra Max Richter e Liesl Baldinger . Un’inaspettata svolta, orchestrata in parte da Carolin Lamprecht , porterà la coppia sull’orlo della separazione. Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi di “Sturm der Liebe”.

Prima parte: ‘inizio di una nuova storia d’amore e l’intervento di Carolin

Dopo la dolorosa conclusione della sua relazione con Vanessa , che stava per culminare in un matrimonio tanto atteso, Max Richter ritroverà finalmente la felicità grazie all’incontro con una giovane donna di nome Liesl.

Liesl, nipote di un caro amico di Alfons Sonnbichler , giungerà a Bichlheim per fare una breve visita ai Sonnbichler prima di proseguire il suo lungo viaggio in bicicletta. Durante la sua permanenza nel paesino bavarese, Liesl farà la conoscenza di Max e tra loro scoccherà subito la scintilla.

‘attrazione reciproca non passerà inosservata e molti spereranno che Max possa trovare in Liesl una nuova compagna. Tuttavia, sarà soprattutto Carolin a mostrare un particolare interesse per la nascente relazione tra i due.

Vedendo in Liesl un’ottima opportunità per allontanare il suo rivale in amore, Carolin farà in modo che la Baldinger sia costretta a posticipare la sua partenza da Bichlheim, permettendole così di trascorrere più tempo con Max. Questo piano sembrerà funzionare alla perfezione: Max e Liesl si avvicineranno sempre di più, fino a condividere un appassionato bacio.

Seconda parte: La rivelazione e la fine della storia tra Max e Liesl

Estasiato per la nuova relazione, Max cercherà di trascorrere ogni momento possibile con la sua amata, arrivando addirittura a invitarla al compleanno di Shirin . Proprio quando i due sembreranno essere sulla buona strada per diventare ufficialmente una coppia, verrà alla luce il ruolo svolto da Carolin nel loro avvicinamento.

Liesl ringrazierà Carolin, credendo che si tratti di un gesto disinteressato, ma Max reagirà con rabbia, accusando Carolin di aver cercato di liberarsi di lui trovandogli una “consolazione”. In questo modo, il fitness trainer rivelerà involontariamente a Liesl la verità sulla sua recente relazione con Vanessa, ferendola profondamente.

Il risultato sarà devastante: nonostante sia profondamente innamorata, Liesl deciderà di interrompere la relazione con Max, rendendosi conto che quest’ultimo non ha intenzioni serie nei suoi confronti. Max sarà così costretto a riflettere su ciò che desidera veramente.