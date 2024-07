Tempesta d’amore: Shirin affronta la cecità

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un terribile incidente e le conseguenze

Da quando ha perso la vista, Shirin Ceylan ha cercato di dimostrare coraggio e indipendenza, ma un grave errore metterà in pericolo la vita di Helene, gettando la giovane ragazza nel panico. La paura di essere un pericolo per sé stessa e per gli altri la spingerà a chiedere aiuto costante a Gerry e agli amici, rendendo evidente la necessità di trovare una soluzione definitiva.

La ricerca di una speranza: l’operazione

Decisa a non arrendersi e a ritrovare la propria libertà, Shirin intraprende la ricerca di una soluzione che le restituisca la vista. Scopre così la possibilità di un trapianto di cornea artificiale, un’opzione veloce ma rischiosa data la non prontezza dei suoi occhi. Tra pareri negativi e rischi da affrontare, la giovane sarà pronta a mettere tutto in gioco per cambiare il corso della sua vita.

