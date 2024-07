Tensione e sorprese negli episodi di Un posto al sole del 23 luglio 2024.

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un nuovo episodio di Un Posto al Sole promette di tenere incollati gli spettatori alle poltrone con colpi di scena e rivelazioni inaspettate.

Rossella e Nunzio: amore nascosto e distanze ridotte

La tensione emotiva tra Rossella e Nunzio continua a dominare la scena nonostante entrambi cerchino di negare i sentimenti che li legano. Un evento imprevisto li costringerà a confrontarsi nuovamente, riaccendendo antiche fiamme e costringendoli a fare i conti con i propri sentimenti.

Guido e Mariella: bilanci e amarezze

Guido si trova a fare i conti con il passato, facendo un bilancio amaro della sua lunga storia d’amore con Mariella. Mentre Mariella e il figlio cercano di concedersi una vacanza con Bice, nonostante la scelta di destinazione si riveli piuttosto insolita.

Rosa, Manuel e Marika: incontri inaspettati

Rosa e Manuel decidono di raggiungere Marika al mare per trascorrere del tempo insieme, ma presto si renderanno conto di non essere gli unici ospiti in arrivo. Ci sarà un incontro inaspettato che sconvolgerà i loro piani, lasciando spazio a nuove dinamiche e sviluppi.

