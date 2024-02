Terra Amara: Anticipazioni puntata 22 febbraio su Canale 5

Terra Amara: Nuovi Episodi in Onda

Terra Amara torna in onda stasera, 22 febbraio, su Canale5 con i nuovi episodi che segnano la quarta stagione della serie turca. Si avvicina la conclusione di questa amata serie, pronta a lasciare spazio a Endless Love.

Anticipazioni degli Episodi

I nuovi episodi seguono la vita di Zuleyha dopo la perdita di Demir, mentre si trova a gestire l’azienda di famiglia e a fronteggiare nemici come Abdulkadir e Betul. Stasera, verranno trasmessi tre episodi che promettono colpi di scena e momenti intensi.

Cetin piange sulla tomba di Gulten, mentre Zuleyha affronta una serie di eventi inaspettati che cambieranno il corso della sua vita.

Un rapimento metterà a rischio la vita di Zuleyha, ma l’intervento tempestivo di Hakan salverà la situazione.

Nel frattempo, Fikret cerca di smascherare Mehemet-Hakan, nonostante le difficoltà e le interferenze di altri personaggi chiave della trama.

Appuntamento con Terra Amara

Non perdere l’appuntamento con Terra Amara stasera alle 21:30 su Canale5. La serie proseguirà la sua messa in onda pomeridiana dal lunedì al venerdì, con una maratona speciale il sabato. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, visita optimagazine.com.

