Terribile omicidio a Terno d’Isola: Moussa Sangare confessiona l’uccisione di Sharon Verzeni

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Redazione

Nella scossa realtà di un episodio criminale che ha scosso la comunità di Terno d’Isola, oggi, 2 settembre, si è tenuto l’interrogatorio di Moussa Sangare presso il carcere di Bergamo. L’uomo, di 30 anni, ha confessato di aver assassinato Sharon Verzeni la notte tra il 29 e il 30 luglio, infliggendo alla vittima quattro coltellate. Accusato di omicidio aggravato da premeditazione e motivi futili, Sangare si trova ora di fronte a un grave capo d’accusa che ha suscitato shock e indignazione tra i residenti e gli osservatori legali.

L’interrogatorio nel carcere di Bergamo

Dettagli sulla custodia cautelare

L’interrogatorio si è svolto sotto l’attenta supervisione della giudice per le indagini preliminari, Raffaella Mascarino. Presenti anche l’avvocato difensore, Giacomo Maj, e il pubblico ministero Emanuele Marchisio, che ha coordinato le indagini dall’inizio. La procura ha avanzato richiesta di convalida del fermo, che era scattato nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, e ha contestualmente chiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere per Sangare. L’importanza di questo interrogatorio risiede non solo nella confessione già rilasciata il 30 agosto, ma anche nell’acquisizione di eventuali ulteriori elementi di prova e contestualizzazione dei fatti.

La confessione di Sangare

Durante l’interrogatorio, Sangare ha rivelato dettagli agghiaccianti sulla scena del crimine, affermando di aver rivolto parole all’innocente Sharon: “Scusa per quello che sta per succedere.” Questa affermazione ha preannunciato un gesto estremo che ha colpito la giovane, rendendo ancora più drammatica la narrazione dell’evento criminoso. In risposta, Sharon avrebbe gridato differenti “perché,” segno di confusione e angoscia nel momento del tragico incontro. La confessione e i successivi dettagli forniti dall’ufficio del pubblico ministero pongono interrogativi sull’intenzione e la lucidità di Sangare nel momento del crimine.

Gli interrogativi legali e le posizioni delle parti

La replica dell’avvocato della famiglia Verzeni

L’avvocato della famiglia Verzeni, Luigi Scudieri, ha sottolineato in una nota come l’interpretazione di indicazioni come “raptus improvviso” o “scatto d’ira” appaia poco convincente. Secondo il legale, le informazioni emerse finora dimostrerebbero una preparazione ben strutturata da parte di Sangare, che avrebbe lasciato la propria abitazione a Suisio con quattro coltelli di dimensioni considerevoli. La visione di un omicidio premeditato si rafforza attraverso la capacità di Sangare di minacciare altre due persone prima di recarsi da Sharon, aumentando il senso di inquietudine attorno a questo caso.

L’eco della commozione in comunità

Questo brutale omicidio ha suscitato una reazione vibrante nella comunità locale. L’eco di tale violenza non solo segna il destino di una famiglia, ma getta una lunga ombra su una città che deve ora affrontare la triste realtà della criminalità. Organizzazioni locali e gruppi di cittadini hanno iniziato a discutere le misure di sicurezza necessarie per garantire che episodi simili non si ripetano, evidenziando la rilevanza della prevenzione della violenza e del sostegno alle vittime. La comunità, ora più che mai, si stringe attorno alla memoria di Sharon Verzeni e alla sua famiglia, sostenendo la necessità di giustizia e riflessione su temi di violenza e premeditazione.