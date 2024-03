The Bad Guy 2: Il ritorno delle emozioni forti sul set - Occhioche.it

The Bad Guy 2, la serie televisiva che ha conquistato il pubblico italiano, si prepara al ritorno con la seconda stagione. Prime Video annuncia l’arrivo di nuovi attori che affiancheranno il cast originario, portando nuove emozioni sul set.

Stefano Accorsi: il nuovo volto di The Bad Guy 2

Il noto attore Stefano Accorsi si unisce al cast di The Bad Guy 2, affiancando Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Reduce dal successo della serie tv Sky “Un amore”, Accorsi porta il suo talento nel racconto intricato e avvincente della seconda stagione.

Una nuova prospettiva: la trama della seconda stagione

La seconda stagione di The Bad Guy si preannuncia come un intreccio di passato e futuro, di rimpianti e rimorsi mescolati alla ricerca di una nuova vita. La narrazione spazierà tra crime e dark comedy, regalando al pubblico emozioni intense e imprevedibili.

L’evoluzione dei personaggi: un viaggio nel Bene e nel Male

I registi Giuseppe G.Stasi e Giancarlo Fontana promettono una seconda stagione avvincente che riprenderà esattamente da dove si era interrotta la storia dei protagonisti. Una narrazione che esplora la sottile linea tra Bene e Male, tra luci e ombre, con un’atmosfera sia giocosa che tragica.

La data d’uscita su Prime Video e Rai

La seconda stagione di The Bad Guy, creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G.Stasi, sarà disponibile in anteprima su Prime Video nel 2025. Successivamente, verrà trasmessa anche sui canali Rai insieme alla replica della prima stagione. Gli appassionati potranno immergersi nei sei episodi che compongono la prima stagione su Prime Video in attesa del ritorno della serie.