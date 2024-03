The Bad Guy 2: Rinnovo e Anticipazioni - Occhioche.it

Amazon Prime Video ha confermato il rinnovo della serie italiana “The Bad Guy” per una seconda stagione. L’acclamata serie, che ha ricevuto grande approvazione dalla critica, seguirà le vicende di Nino Scotellaro, interpretato da Luigi Lo Cascio, un pubblico ministero siciliano accusato di essere un mafioso. La produzione, che ha già iniziato le riprese, è attesa nel corso del 2025 su Prime Video e successivamente su Rai.

La Trama Avvincente di The Bad Guy 2

La seconda stagione continuerà a narrare la storia di Nino Scotellaro, che dopo essere stato condannato ingiustamente decide di vendicarsi diventando il “cattivo” che gli viene attribuito. La serie esplorerà il conflitto tra passato e futuro, tra il desiderio di una nuova vita e i rimorsi del passato, mescolando elementi di crime e dark comedy.

Il Cast e il Trailer della Seconda Stagione

Nella seconda stagione, a fianco di Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, si unirà anche Stefano Accorsi. Il trailer dei nuovi episodi non è ancora disponibile, ma si prevede che verrà pubblicato nelle settimane precedenti al debutto della stagione. La serie, creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, è prodotta da Indigo Film in collaborazione con Amazon MGM Studios e Rai Cinema.

Episodi e Distribuzione di The Bad Guy 2

La seconda stagione di “The Bad Guy” presenterà probabilmente sei episodi di circa 50 minuti ciascuno, seguendo il modello della prima stagione. La distribuzione in streaming sarà esclusiva su Prime Video, disponibile in oltre 240 territori. Le vendite internazionali della serie saranno gestite dalla Fifth Season, assicurando una diffusione globale della produzione.