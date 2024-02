The Crow: Il Reboot del Cult Movie con Bill Skarsgård

The Crow: Anticipazioni e Dettagli

Lionsgate ha recentemente annunciato la data di uscita del reboot di The Crow, il celebre film del 1994 interpretato da Brandon Lee. Questo remake, previsto per il 7 giugno 2024 negli Stati Uniti, vede Bill Skarsgård nel ruolo principale di Eric Draven, il rocker dark brutalmente assassinato insieme alla sua fidanzata Shelly, interpretata da FKA Twigs. La trama segue la sua rinascita un anno dopo la morte, guidato da un corvo misterioso, mentre cerca vendetta contro i responsabili del suo omicidio. Il film si sviluppa in un’atmosfera sospesa tra vita e morte, reale e soprannaturale.

Il Processo Creativo di **Rupert Sanders

Il regista Rupert Sanders, noto per lavori come “Biancaneve e il cacciatore” e “Ghost in the Shell”, esprime il suo coinvolgimento emotivo nel progetto, mirando a raccontare una storia romantica oscura incentrata sulla perdita, il dolore e la vendetta, attraverso il sottile confine tra la vita e la morte. La sceneggiatura, curata da Zach Baylin, si ispira alla graphic novel originale di James O’Barr, creata come tributo al racconto originale di The Crow. Sanders considera il film come un omaggio alla memoria di Brandon Lee, sottolineando l’importanza di preservare l’originalità e il valore che l’attore originale ha portato al personaggio.

L’Estetica e l’Influenza Culturale del Film

Sanders rivela che l’estetica del film, inclusi il look di Skarsgård e il controverso tatuaggio del drago, si ispirano al mood londinese degli anni ’90 con tocchi di modernità influenzati da artisti contemporanei come Post Malone e Lil Peep. L’obiettivo è quello di catturare lo spirito di un’intera generazione, offrendo un’esperienza visiva e narrativa che possa risuonare con il pubblico attuale. Il regista confida nella capacità del film di connettersi con il pubblico giovane di oggi, sperando che possa risuonare con la loro esperienza e identità.