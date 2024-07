The Family: La Nuova Serie Turca Sbarca su Canale 5

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

“Endless Love” dal Lunedì al Venerdì, Weekend con “My Home My Destiny” e “La Promessa”

La programmazione di daytime di Canale 5 nel weekend ha subito delle modifiche: mentre “Endless Love” viene trasmesso solo dal lunedì al venerdì, “My Home My Destiny” e “La Promessa” si aggiungono anche al pomeriggio del sabato e della domenica.

Una Novità In Arrivo: The Family su Canale 5

Una nuova serie turca, “The Family” , è pronta per sbarcare su Canale 5 nei prossimi giorni. Concludendo la messa in onda in Turchia alla fine di gennaio 2024, la produzione vanta come interpreti principali Serenay Sarıkaya e Kıvanç Tatlıtuğ, quest’ultimo noto in Italia per il ruolo di Cesur in Brave and Beautiful.

The Family, In Onda su Canale 5 dall’8 Luglio alle 14.45

A partire dall’8 luglio alle 14.45, Canale 5 accoglierà “The Family” nella sua programmazione. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli su questa nuova serie. Tuttavia, rimane la domanda sul destino della seconda stagione di “My Home My Destiny”, attualmente in onda allo stesso orario.

My Home My Destiny: Weekend in Familia

Le vicende di Zeynep e degli altri personaggi di “My Home My Destiny” sembrano trovare spazio solo nel fine settimana, con la conferma della trasmissione sabato e domenica, subito dopo Beautiful. Continuate a seguirci su Instagram per rimanere aggiornati su tutte le novità in arrivo.

Approfondimenti