“The return: l’atteso ritorno di Ralph Fiennes e Juliette Binoche”

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2024 by Francesca Monti

The Return è un imponente dramma che segna il riunirsi sullo schermo di due talenti, Ralph Fiennes e Juliette Binoche, dopo quasi tre decenni dal loro notevole lavoro in “Il paziente inglese”.

La trama avvincente

Il film racconta la storia di Ulisse, interpretato da Ralph Fiennes, che fa ritorno a Itaca dopo vent’anni, irreconoscibile e solo. Una volta tornato, si trova di fronte a una situazione difficile: sua moglie Penelope, interpretata da Juliette Binoche, è intrappolata in casa, oppressa dai pretendenti che desiderano diventare re e suo figlio Telemaco è minacciato dalla morte. Ulisse, segnato dalle vicissitudini della guerra, deve ritrovare la sua forza per riconquistare ciò che ha perduto.

La data di uscita

The Return sarà proiettato nei cinema a partire dal 6 dicembre 2024. Il film entra in competizione diretta con altre opere di rilievo come la commedia horror “Nightbitch” con Amy Adams, e altre pellicole attese come “Kraven the Hunter”, “Sonic the Hedgehog 3”, “Mufasa: The Lion King” e “Nosferatu”.

Dietro le quinte

La regia e la produzione di The Return sono opera di Uberto Pasolini, che ha collaborato alla sceneggiatura insieme a John Collee e Edward Bond. Oltre agli attori principali, il cast vanta nomi come Charlie Plummer, Marwan Kenzari, Claudio Santamaria e Ángela Molina. Ralph Fiennes, interprete di Ulisse, svolge anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a una squadra di professionisti del settore. La produzione è affidata a James Clayton, Roberto Sessa e Konstantinos Kontovrakis.

Un epico ritorno sul grande schermo

The Return si preannuncia come un coinvolgente dramma epico che riunisce due grandi attori che hanno già dimostrato la propria chimica sul set.