Those about to die: la serie sull’antica Roma sbarca su Peacock e Prime Video

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Le vicende della serie “Those About to Die” che si pone come focus l’antica Roma, fanno il loro debutto su Peacock il 18 luglio, con tutti e 10 gli episodi disponibili sin dall’inizio. Inoltre, in Italia e in varie nazioni europee, la serie arriverà su Prime Video il giorno seguente, il 19 luglio. Ecco tutti i dettagli.

Il dramma storico sui gladiatori: un viaggio nel mondo dell’antica Roma

Il dramma storico “Those About to Die” vede come location anche Cinecittà, costruito da High End Productions, una joint venture tra Herbert G. Kloiber e Constantin Film. L’opera, ispirata all’omonimo saggio di Daniel P. Mannix, si articola in 10 episodi che immergeranno gli spettatori nell’affascinante ma corrotto mondo delle corse delle bighe e delle lotte dei gladiatori nell’antica Roma.

La trama di “Those About to Die”

Il contesto in cui si dipana la serie è Roma, 79 d.C., cuore dell’Impero Romano, affluente e dominante. La popolazione romana, desiderosa di intrattenimento e sempre più violenta, viene distratta e tenuta a bada dall’offerta di cibo gratuito e spettacoli grandiosi come le gare di bighe e le lotte dei gladiatori.

“Those About to Die” sviscera il mondo ossessionato dalla violenza e corruzione dei giochi, intrecciando sete di sangue, avidità, lotta per il potere e ingiustizie. Le competizioni al Circo Massimo sono controllate dalle quattro corporazioni dei Patrizi, distintive per i colori blu, rosso, bianco e verde. L’acquisizione di quote in queste fazioni è considerata un prestigio a Roma. L’appetito del popolo per lo spettacolo diventa sempre più crudele e il Colosseo diviene l’arena preposta alle lotte tra gladiatori, simbolo di gigantesche dimensioni e brutalità, nonché di un oscuro sottobosco di scommesse illegali.

Il cast stellare di “Those About to Die”

Tra i protagonisti della serie figurano nomi illustri del calibro di Sir Anthony Hopkins nel ruolo dell’Imperatore Vespasiano, Iwan Rheon come Tenax, Tom Hughes interpretando Tito Flaviano, Sara Martins nel ruolo di Cala e Jóhannes Haukur Jóhannesson nei panni di Viggo.

Accanto a loro si uniscono altri talenti come Jojo Macari, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Moe Hashim, Rupert Penry-Jones, Eneko Sagardoy, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Kyshan Wilson, Alicia Edogamhe e molti altri ancora, pronti a dare vita a un’epica immersiva nel cuore della Roma antica.