Torna in Calabria il Crivu Festival 2025: arte, musica, filosofia e paesaggio nel cuore del Parco Nazionale del Pollino

Dal 1 al 3 agosto 2025, Orsomarso (CS), suggestivo borgo calabrese immerso nel Parco Nazionale del Pollino, ospita la seconda edizione del Crivu Festival, il festival culturale dedicato ai paesaggi straordinari, alla filosofia del possibile e allo sviluppo dei territori marginali.

Il Crivu Festival è ideato da Monica Marziota e Michele Gerace, promosso dall’Associazione culturale Cento Giovani, che nel 2025 celebra il suo cinquantesimo anniversario. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Orsomarso, rappresentato dal Sindaco Alberto Bottone, e realizzata con il sostegno di Deloitte, Fondazione Deloitte, in collaborazione con Rubbettino Editore, l’Associazione Nazionale Presidi (ANP), Giotto – FILA per i materiali didattici, e GL 3000 Services per il supporto tecnico-organizzativo.

Un festival immersivo tra musica, arte, escursioni e pensiero

Il Crivu Festival 2025 propone un’esperienza culturale immersiva tra musica, arte contemporanea, filosofia, educazione ed escursionismo, riportando al centro dell’attenzione luoghi remoti e spesso dimenticati. Il tema di quest’anno ruota attorno a tre parole chiave: bellezza, sviluppo, possibilità.

Ospiti di rilievo nazionale al Crivu Festival 2025

Tra gli ospiti attesi:

Cristina Costarelli , presidente ANP Lazio

Paolo D’Achille , linguista e presidente dell’ Accademia della Crusca

Giorgia Pontetti , imprenditrice agritech e ingegnera aerospaziale

Lucia Ronchetti , compositrice di fama internazionale

Giorgio Vallortigara, neuroscienziato e tra i massimi esperti di coscienza e cervelli miniaturizzati

Un laboratorio culturale per trasformare i territori

Il Crivu Festival a Orsomarso è un vero e proprio laboratorio culturale e sociale, dove arte, educazione e paesaggio si intrecciano per attivare trasformazioni durature. La riflessione proposta si concentra sul concetto di “sviluppo” nei territori considerati periferici, offrendo nuovi paradigmi esperienziali e collettivi.

Dopo l’edizione d’esordio, che ha visto la partecipazione di Francesca Giubelli, prima influencer italiana generata da intelligenza artificiale, il festival 2025 rilancia la propria visione come spazio di connessione, relazione e consapevolezza. Un invito a riscoprire sé stessi come corpi in relazione con lo spazio, con gli altri e con il paesaggio, attraverso il pensiero critico e l’esperienza fisica del movimento, inteso come metafora di libertà e ricerca interiore.

Crivu Festival: dove la periferia diventa centro

Con lo slogan “Dal perché al quindi: la bellezza, lo sviluppo, il senso della possibilità”, il Crivu Festival in Calabria vuole lasciare tracce, domande e visioni generative. Una proposta concreta per stimolare la crescita consapevole delle comunità, partendo da ciò che ci circonda ogni giorno.