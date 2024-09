Torna la campagna “Ama il tuo quartiere” con raccolta gratuita di rifiuti ingombranti

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Nel weekend del 14 e 15 settembre si svolgerà la campagna di sensibilizzazione “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo“, un’importante iniziativa che mira a promuovere la sostenibilità ambientale e il corretto smaltimento dei rifiuti. Organizzato da AMA, in collaborazione con il TGR Lazio RAI, l’evento prevede una raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali, coinvolgendo diversi Municipi della capitale. Questa è un’occasione imperdibile per i cittadini che desiderano liberarsi di oggetti ingombranti e non riciclabili in modo responsabile.

i municipi coinvolti

Municipi interessati alla raccolta

La campagna “Ama il Tuo Quartiere” abbraccerà i Municipi I, II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV di Roma. Questo ampio coinvolgimento delle diverse aree metropolitane è fondamentale per garantire un’accoglienza e un’adesione massiccia da parte dei residenti. Poter accedere a un servizio gratuito di raccolta dei rifiuti speciali è un’opportunità non solo per liberarsi di materiali ingombranti, ma anche per contribuire attivamente al benessere del proprio quartiere e dell’ambiente.

tipologie di rifiuti accettati

Rifiuti ingombranti e Raee

Durante le giornate di raccolta, i cittadini possono disfarsi di una vasta gamma di rifiuti che solitamente non possono essere smaltiti nei normali cassonetti. Tra gli oggetti accettati ci sono materiali ingombranti come mobili, divani e materassi, oltre a oggetti di legno e metallo. Saranno inoltre raccolti i RAEE di ogni tipo, come frigoriferi, condizionatori, monitor, TV e vari apparecchi elettronici. È importante sottolineare che la raccolta include anche lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, nonché sfalci e potature. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per rimuovere oggetti non più utilizzabili e, allo stesso tempo, restituire spazio e funzionalità ai propri ambienti.

giorni e postazioni di raccolta

Dettagli sui punti di raccolta

Durante il weekend sono previste diverse postazioni di raccolta, attive nei vari Municipi secondo un calendario specifico. Il 14 settembre, ad esempio, i cittadini possono recarsi in Piazza Vittorio , Piazzale Pino Pascali , Lungotevere della Magliana , Via Vezio Crisafulli e Via di Grottarossa , per menzionare alcuni esempi. Il 15 settembre, il servizio sarà attivo anche in Via Tiburtina, Via Cesare Spellanzon, e in Via Benedetto Croce, tra gli altri. Per ogni Municipio sono state predeterminate posizioni specifiche, dove gli abitanti possono portare i loro rifiuti, facilitando così l’organizzazione e la raccolta. Questo approccio coordinato è pensato per ottimizzare l’affluenza e garantire un servizio efficiente.

come partecipare all’iniziativa

Modalità di partecipazione

I cittadini interessati a partecipare possono semplicemente recarsi presso le postazioni designate nei rispettivi Municipi, portando con sé i materiali da smaltire. La partecipazione è completamente gratuita e non è necessario prenotare in anticipo. Questa è la giusta occasione per unire le forze e contribuire a un ambiente più pulito. È altrettanto importante ricordare a tutti che la raccolta si rivolge esclusivamente a rifiuti ingombranti e RAEE, e non è permesso conferire altre tipologie di rifiuti. Partecipare a “Ama il Tuo Quartiere” non è solo un modo per liberarsi di oggetti non utilizzati, ma anche un gesto concreto di responsabilità verso la propria comunità e l’ecosistema.

L’evento si presenta, quindi, come un’opportunità preziosa per promuovere una cultura della sostenibilità e della responsabilità ambientale tra i cittadini romani.