Torna “Taglia & dona i tuoi capelli”: l’evento solidale che fa la differenza per aiutare le donne malate oncologiche

Ultimo aggiornamento il 29 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Il 9 dicembre 2024, il salone di Franco e Cristiano Russo Parrucchieri in via Frattina 99 a Roma si trasformerà in un luogo di solidarietà e speranza con la terza edizione di “Taglia & dona i tuoi capelli”. Un evento speciale che invita a compiere un gesto d’amore per chi sta affrontando la battaglia contro il cancro.

La bellezza al servizio della solidarietà

L’iniziativa, ideata da Cristiano Russo e dal suo staff, offre la possibilità di donare i propri capelli per aiutare le donne malate oncologiche a sentirsi meglio durante i trattamenti di chemioterapia. In cambio, chi partecipa riceverà un taglio e una piega gratuiti, un piccolo regalo per ringraziare di un gesto che può fare davvero la differenza.

A chi è destinata la raccolta di capelli

I capelli raccolti saranno donati alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, un’organizzazione che opera su tutto il territorio nazionale per sostenere la prevenzione e migliorare la qualità della vita dei malati oncologici. Le donazioni contribuiranno alla creazione di parrucche per donne che affrontano la perdita dei capelli, aiutandole a ritrovare fiducia e serenità.

Come partecipare all’evento

Per contribuire all’iniziativa, basta seguire alcune semplici indicazioni:

Lavare accuratamente i capelli prima del taglio.

prima del taglio. I capelli devono essere di colore uniforme .

. La lunghezza minima richiesta è di 25 cm; in caso di tagli scalati, le ciocche più corte devono rispettare questa misura.

Prenotare è facile: è sufficiente chiamare il numero 0669380274 per riservare il proprio posto.

Una giornata per fare del bene

La giornata del 9 dicembre sarà un’occasione non solo per prendersi cura del proprio look, ma anche per sostenere chi sta vivendo momenti difficili. Cristiano Russo, promotore dell’evento, sottolinea: “Ogni ciocca donata è un messaggio di speranza e solidarietà, un modo per essere vicini a chi affronta il cancro con coraggio.”

Un piccolo gesto dal grande valore

Partecipare a “Taglia & dona i tuoi capelli” significa regalare non solo un sorriso, ma anche una nuova prospettiva a chi ne ha più bisogno. Unitevi a noi per trasformare un semplice taglio di capelli in un simbolo di amore, speranza e solidarietà. Vi aspettiamo con il cuore aperto per condividere insieme un momento speciale.