Tragedia a Milano: uomo tiene cadavere madre in casa per incassare pensione

La scoperta sconvolgente nella casa di Milano

A Milano, un uomo di 61 anni ha tenuto per settimane il cadavere della madre 93enne in casa per continuare a incassare la sua pensione di reversibilità. La macabra vicenda di disperazione e miseria è emersa grazie a una segnalazione al 112 che ha portato all’intervento delle autorità. Il 61enne ha confessato alle forze dell’ordine di aver nascosto il cadavere della madre dopo la sua morte avvenuta il 6 febbraio, fino a quando la situazione è stata scoperta.

Una pensione come unica fonte di reddito

Madre e figlio condividevano la stessa abitazione da anni, con la pensione della donna anziana che rappresentava l’unico sostentamento della famiglia. Prima della pandemia, l’uomo svolgeva lavori occasionali per integrare il reddito familiare. Tuttavia, la malattia della madre ha peggiorato la già precaria situazione economica della famiglia, portando l’uomo a chiedere aiuto economico ai vicini, agli amici e persino a sconosciuti. La tragedia si è consumata quando, nonostante il figlio avesse chiamato un’ambulanza per la madre malata, si è reso conto che non avrebbe potuto sostenere le spese del funerale.

Misure estreme per sopravvivere

Con soli 4 euro sul conto in banca e nessuna possibilità di organizzare un funerale, l’uomo ha preso la decisione estrema di nascondere il cadavere della madre in attesa del pagamento della pensione. Per giustificare l’odore nauseabondo proveniente dalla casa, ha inventato storie ai vicini, sostenendo che la puzza fosse dovuta a del formaggio andato a male a causa di un guasto al frigorifero. La triste realtà di una vita segnata dalla povertà e dalla disperazione ha portato questo uomo a compiere gesti estremi pur di sopravvivere.