Tragedia a Rovigo: morto Marco Ponzilacqua, autista dell’ambulanza investito sulla Transpolesana

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La comunità di Badia Polesine è in lutto per la perdita di Marco Ponzilacqua, un autista dell’ambulanza della Croce Verde di Rovigo, deceduto dopo un lungo ricovero in ospedale. Il 57enne era stato coinvolto in un grave incidente il 18 luglio scorso, mentre prestava soccorso a un’altra persona sulla strada Transpolesana. La sua tragica scomparsa ha suscitato profondi sentimenti di cordoglio, non solo tra familiari e amici, ma anche nell’intera regione del Veneto.

L’incidente sulla strada Transpolesana

Un soccorso che si trasforma in tragedia

La mattina del 18 luglio, Marco Ponzilacqua era impegnato in un intervento di emergenza quando è stato investito da un’automobile sulla Transpolesana. L’incidente ha avuto un impatto devastante, non solo per il diretto coinvolgimento della vittima, ma anche per il segnale che ha inviato a tutta la comunità e ai colleghi del servizio di emergenza. Ponzilacqua, un’autista stimato e conosciuto, dedicava la sua vita ad aiutare gli altri, spesso mettendo a rischio la propria sicurezza per garantire assistenza a chi ne aveva bisogno.

Dopo l’incidente, è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove ha lottato per la vita per quasi due mesi. Purtroppo, il suo stato di salute è rimasto critico, culminando nella notizia della sua morte, che ha scosso profondamente i suoi cari e i colleghi della Croce Verde.

La risposta della comunità

La reazione alla notizia del decesso di Marco è stata intensa, con numerosi messaggi di cordoglio provenienti da amici, colleghi e istituzioni. La sua dedizione al servizio della comunità è stata riconosciuta come un atto di straordinario coraggio, meritevole di rispetto e onore. La Croce Verde di Rovigo ha espresso profonda tristezza per la perdita, sottolineando il valore di un professionista che ha rappresentato un punto di riferimento nel servizio di emergenza locale.

Il messaggio del presidente veneto Luca Zaia

Un tributo alla dedizione di Marco

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto rendere omaggio a Marco Ponzilacqua, descrivendolo come un uomo coraggioso e devoto al suo lavoro. “La sua dedizione e il suo impegno nel garantire assistenza ai feriti, anche in situazioni di grande pericolo, sono un esempio di straordinaria generosità e senso del dovere,” ha commentato Zaia. Le parole del presidente hanno risuonato profondamente, offrendo sostegno alla famiglia e ai colleghi di Ponzilacqua durante questo momento di grande tristezza.

Una comunità in lutto

Il presidente ha continuato a esprimere il suo cordoglio, evidenziando come la perdita di Marco abbia lasciato un vuoto incolmabile non solo tra i propri cari, ma nell’intero tessuto sociale. “Oggi, tutta la comunità si stringe nel dolore e nel raccoglimento, onorando il ricordo di un uomo che ha sacrificato se stesso per il bene degli altri,” ha aggiunto Zaia. Marco Ponzilacqua è quindi diventato un simbolo del valore e dell’importanza del servizio pubblico, rappresentando un eroe silenzioso che ha dedicato la propria vita agli altri, un esempio da seguire.

L’eredità di un eroe silenzioso

Valore del servizio pubblico

La morte di Marco Ponzilacqua riporta alla luce il tema del servizio pubblico in situazioni di emergenza e l’importanza di sostenere coloro che svolgono questo compito. Ogni giorno, centinaia di professionisti si dedicano al soccorso e all’assistenza sanitaria, spesso mettendo a rischio la propria incolumità. La sua storia, purtroppo tragica, serve da monito per il rispetto e la valorizzazione di questi servizi.

Riflessioni sulla sicurezza degli operatori

Il tragico evento mette anche in evidenza la questione della sicurezza per gli operatori del soccorso, che, mentre lavorano per salvare vite, possono trovarsi in situazioni di pericolo. La comunità locale e le istituzioni devono unirsi per migliorare le condizioni di lavoro di questi professionisti, garantendo che gli operatori possano svolgere il proprio lavoro senza timori per la propria vita.

La storia di Marco Ponzilacqua, per l’impatto che ha avuto e per il esempio che rappresenta, continuerà a vivere nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto.