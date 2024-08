Tragica fatalità a Motta Baluffi: un agricoltore travolto e ucciso dal figlio alla guida di un trattore

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Motta Baluffi, un piccolo comune in provincia di Cremona, quando un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore del figlio durante una manovra in retromarcia. Questo drammatico evento è avvenuto questa mattina, alle undici circa, nell’aia dell’azienda agricola di famiglia, mentre i due lavoravano insieme. Gli investigatori stanno ora cercando di determinare le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

L’incidente mortale: dinamica dei fatti

Lavori di routine che si trasformano in tragedia

Secondo le indagini condotte dai Carabinieri, la vittima e il figlio avevano iniziato la loro giornata lavorativa nel primo mattino di Ferragosto, svolgendo attività legate all’agricoltura. Stavano effettuando lavori di movimentazione di materiali tra i barchessali, un’operazione comune in quelle aziende, quando è avvenuto l’incidente fatale. A un certo punto, durante una breve manovra di spostamento, il padre è stato colpito dal trattore che il figlio guidava.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Le autorità competenti stanno esaminando attentamente diversi aspetti della vicenda. Due le principali ipotesi che stanno emergendo: la prima suggerisce che il 76enne possa aver attraversato all’improvviso la traiettoria del trattore, senza che il figlio avesse il tempo necessario per avvertirlo. L’altra possibilità è che l’anziano si sia abbassato per spostare un oggetto a terra, il che potrebbe aver fatto sì che il figlio non lo vedesse mentre manovrava. Gli inquirenti non escludono, inoltre, l’eventualità che la visibilità del conducente fosse limitata proprio a causa della manovra effettuata in retromarcia.

L’intervento dei soccorsi e conseguenze tragiche

Allerta e soccorso immediato

Dopo l’incidente, il figlio ha immediatamente allertato i soccorsi, lanciando un disperato grido d’aiuto. I soccorritori della Cremona Soccorso di Vescovato sono arrivati rapidamente sul posto, supportati da un’autoambulanza e dal personale dell’automedica del 118. Giunti in loco, i paramedici hanno tentato di rianimare l’anziano agricoltore, ma i loro sforzi si sono rivelati vani. Nonostante il lungo tentativo di rianimazione, per il 76enne non c’è stato nulla da fare.

L’impatto sull’ambiente familiare e sociale

La notizia dell’incidente ha sconvolto non solo la famiglia coinvolta, ma anche la comunità locale. Per il figlio che si trovava alla guida del trattore, si preannunciano momenti di grande difficoltà emotiva. La società agricola di famiglia, come molte in zona, rappresenta non solo una fonte di sostentamento, ma un legame profondo con la tradizione e le radici familiari. Questo tragico evento mette in evidenza non solo il rischio associato al lavoro agricolo, specialmente in manovre delicate, ma anche il dolore incommensurabile che può derivare da un incidente all’interno della propria famiglia.

Le autorità continuano a svolgere le indagini per chiarire ogni aspetto di questo tragico evento, affinché si possano comprendere le circostanze precise che hanno portato a questa fatalità.