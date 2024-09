Tragico incidente a Mottola: anziano di 82 anni perde la vita investito da un autobus extraurbano

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un tragico episodio ha scosso la comunità di Mottola, in provincia di Taranto, dove un uomo di 82 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. L’evento si è verificato nel pomeriggio, suscitando un’ampia reazione tra i residenti e un’indagine approfondita da parte delle forze dell’ordine locali. I dettagli di questa tragica storia, che sottolinea l’importanza della sicurezza stradale, meritano di essere analizzati con attenzione.

La dinamica dell’incidente

Circostanze del sinistro

Secondo le prime informazioni disponibili, l’anziano, identificato come Angelo Trisolini, si trovava a passare lungo via Marco Polo quando è stato investito da un autobus della linea extraurbana. I testimoni hanno descritto una scena drammatica, con molti che si sono immediatamente attivati per prestare soccorso.

Nonostante l’immediato intervento del personale sanitario del 118, purtroppo, le condizioni di Trisolini sono risultate critiche sin dal primo momento. Immediatamente trasportato all’ospedale SS.Annunziata di Taranto, è spirato poco dopo il suo arrivo, lasciando la comunità colpita dalla notizia della sua tragica scomparsa. I medici hanno confermato che l’anziano ha subìto gravi ferite che non gli hanno permesso di sopravvivere.

Reazioni del pubblico e dei testimoni

I residenti di Mottola e i passanti non hanno potuto fare a meno di esprimere il proprio sgomento di fronte a quanto accaduto. Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver visto il bus in arrivo e l’anziano che cercava di attraversare la strada. La grave situazione ha portato a una riflessione collettiva sull’importanza della sicurezza stradale, soprattutto in una zona trafficata come quella in cui si è verificato l’incidente.

Indagini in corso

L’intervento delle autorità

Dopo l’incidente, la polizia locale di Mottola ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica del sinistro. La posizione del conducente dell’autobus è attualmente al vaglio degli agenti, che stanno cercando di ricostruire esattamente cosa sia accaduto. Le autorità hanno inoltre acquisito testimonianze e materiale video delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, fondamentali per ricostruire la sequenza degli eventi.

Il ruolo dei carabinieri

Anche i Carabinieri sono giunti tempestivamente sul posto, collaborando alle operazioni di soccorso e svolgendo un ruolo cruciale nelle indagini. La presenza di più forze dell’ordine evidenzia la gravità del caso e la determinazione delle autorità nel garantire che vengano accertate tutte le responsabilità. La comunità si aspetta risposte chiare che possano fornire un quadro completo della tragedia.

La situazione del corpo di Angelo Trisolini

Procedura legale

Il corpo dell’82enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Quest’ultima procederà con l’autopsia per determinare con esattezza la causa del decesso e per raccogliere ulteriori informazioni utili all’inchiesta. La notizia ha provocato una grande commozione tra amici e familiari, che stanno vivendo un momento di profondo dolore.

La memoria di un uomo stimato

Angelo Trisolini era conosciuto nella sua comunità come una persona gentile e rispettata. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incoloro che lo conoscevano, e molti stanno facendo circolare messaggi di cordoglio e sostegno. La comunità di Mottola si unisce al lutto familiare, sottolineando quanto sia cruciale mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale per prevenire simili tragedie in futuro.