Trama episodio tempesta d’amore: intrighi e passioni scoppiate il 23 luglio 2024

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Una panoramica delle vicende avvincenti e piene di colpi di scena dell’episodio di Tempesta d’Amore in onda il martedì 23 luglio 2024.

il Conflitto Tra Hildegard, Alfons e il Corso di Origami

Hildegard spinge Alfons a non rinunciare al suo corso di origami per bambini, creando tensioni e decisioni difficili da prendere.

la Suspensiva di Michael e il Tradimento di Robert

Dopo una denuncia, Michael viene sospeso dall’ospedale, ma la vera sorpresa avviene quando Valentina scopre che Robert è stato il colpevole e il suo tradimento la lascia furiosa.

la Complessa Situazione di Erik e Kruger

Erik si trova coinvolto in un’offerta allettante quando Kruger lo convince a non abbandonare il piano per sedurre la Dremel, proponendogli un affare che lo coinvolgerà maggiormente.

Yvonne e il Sostegno a Sedurre l’Altra Donna

In mezzo a tutto questo caos, Yvonne, preoccupata per l’amato, decide di aiutarlo a sedurre un’altra donna, mostrando il suo lato di supporto e comprensione.

il Gestaccio di Max, la Scusa e il Bacio a Vanessa

Max, dopo aver compreso l’emozione suscitata in Vanessa dalla sua playlist, si scusa per un comportamento passato indelicato e i due si lasciano andare a un bacio, sottolineando un nuovo inizio.

