Treccani festeggia 100 anni di cultura: dall’enciclopedia cartacea al web interattivo

Ultimo aggiornamento il 20 Febbraio 2025 by Giordana Bellante

Treccani, emblema di cultura e conoscenza in Italia, festeggerà il suo centenario il 18 febbraio 2025. Fondata dall’imprenditore tessile Giovanni Treccani degli Alfieri e dal filosofo Giovanni Gentile, l’istituzione si è posta come obiettivo principale la creazione e diffusione dell’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Per celebrare questo significativo traguardo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà a una cerimonia ufficiale il 21 febbraio 2025, alle ore 10:45, presso la sede dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, situata nel prestigioso Palazzo Mattei a Roma.

Il centenario e le celebrazioni

La celebrazione del centenario rappresenta un’importante opportunità per riflettere sull’influenza culturale della Treccani nel corso del tempo. Durante l’evento, il presidente Mattarella sarà accolto dal presidente dell’Istituto, Carlo Ossola, e dal direttore generale Massimo Bray, i quali illustreranno i progetti attuali e futuri, sottolineando la transizione dalla tradizionale enciclopedia cartacea a un formato digitale interattivo. In occasione della cerimonia, sarà presentata in anteprima una delle novità per l’anniversario, denominata “Treccani Cento”, una nuova appendice dell’enciclopedia che si propone di rinnovare e ampliare il sapere enciclopedico.

Le celebrazioni non si limiteranno alla presentazione di nuove opere, ma includeranno anche un’esposizione dedicata a un secolo di storia della Treccani. Questo evento offrirà al pubblico l’opportunità di esplorare l’evoluzione dell’istituto e il suo contributo alla cultura italiana.

La storia dell’istituto Treccani

L’Enciclopedia Italiana è stata pubblicata in 35 volumi tra il 1929 e il 1937, seguita da un’appendice nel 1938 e da indici nel 1939. Nonostante le difficoltà storiche, l’istituto ha potuto avvalersi di un team di redattori e collaboratori di grande valore, molti dei quali si opposero al regime fascista. Tra questi, spiccano nomi illustri come Gaetano De Sanctis, Guido Calogero e Bruno Migliorini, che hanno contribuito a mantenere elevati standard di qualità e integrità nelle pubblicazioni.

Nel 1948, la Treccani avviò il progetto del Dizionario Enciclopedico Italiano, pubblicato in 12 volumi tra il 1955 e il 1961. Negli anni successivi, l’istituto ha continuato a produrre opere significative, come l’Enciclopedia del Novecento (1975-1990), che ha visto la partecipazione di 21 premi Nobel, e numerose enciclopedie dedicate a figure chiave della letteratura e della cultura italiana.

Innovazione e digitalizzazione

Negli ultimi anni, la Treccani ha intrapreso un importante percorso di digitalizzazione, rendendo il suo patrimonio culturale accessibile a un pubblico più ampio attraverso un sito web che è diventato un punto di riferimento per ricerche culturali e linguistiche. Tra i progetti recenti, si segnala la pubblicazione de La Treccani dei ragazzi (2020), una guida pensata per le nuove generazioni, e l’Enciclopedia dell’arte contemporanea (2021), la prima a livello internazionale dedicata ai movimenti artistici del XX e XXI secolo.

L’istituto ha anche lanciato l’Atlante Qualivita, che celebra i prodotti agroalimentari italiani, e ha continuato a pubblicare opere di pregio, tra cui volumi d’arte e riproduzioni di codici miniati. Con questa evoluzione, la Treccani si conferma come un attore fondamentale nel panorama culturale italiano, mantenendo viva la sua missione di promuovere e diffondere la conoscenza.