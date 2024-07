“Twisters: the album” – Una sinergia di musica e azione cinematografica

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Per accompagnare il lancio del nuovo film “Twisters”, diretto da Jan de Bont, gli appassionati avranno la possibilità di immergersi in un’esperienza sonora avvincente. La colonna sonora del film, altamente energetica e interpretata dalle stelle di spicco della musica country contemporanea, promette di amplificare l’emozione di questa avventura che mescola azione e commedia romantica.

Il Ritmo dei Brani Esclusivi di “Twisters”

L’uscita di “Twisters: The Album” avverrà in concomitanza con la proiezione del film, offrendo un’opportunità unica per godersi la musica in sincronia con le immagini sul grande schermo o attraverso le piattaforme di streaming. La tracklist della colonna sonora, composta da ben 29 brani, includerà creazioni originali di rinomati artisti come Luke Combs e Miranda Lambert. Singoli come “Ain’t No Love in Oklahoma” di Combs e “Ain’t In Kansas Anymore” di Lambert fungono da anticipazione all’uscita sul mercato cinematografico.

Scopri l’Eclettica Playlist di “Twisters”

Ecco la lista completa dei brani che faranno parte della coinvolgente colonna sonora di “Twisters”:

Non c’è amore in Oklahoma – Luke Combs

Non sono più in Kansas – Miranda Lambert

Steal My Thunder – Conner Smith

Feelin’ Country – Thomas Rhett

Le carte che mi sono state distribuite – Warren Zeiders

Non mi ha mai lasciato – Megan Moroney

Fuori dall’Oklahoma – Lainey Wilson

Inferno o acqua alta – Bailey Zimmerman

Strada senza uscita – Jelly Roll

Country Classic – Kane Brown

Separateci – Sam Barber

Canzone mentre sei via – Tyler Childers

Ce l’avevo già – Tucker Wetmore

Chrome Cowgirl – Leon Bridges

Death Wish Love – Benson Boone

Gli stivali non lo fanno – Shania Twain & Breland

Più forte di una tempesta – Dylan Gossett

Inseguendo il vento – Lanie Gardner

Leave the Light On – Jelly Roll

Prima di farlo – Wyatt Flores e Jake Kohn

Contea di Caddo – I randagi di argilla rossa

Vino di more – Tanner Usrey

Troppo facile – Tanner Adell

Shake Shake – Mason Ramsey

Nuovo ciclo – Tyler Halverson

Touchdown – Cavalleria delle pianure

Ti guido a casa – Nolan Taylor

Il muro della morte – Wilderado, Ken Pomeroy e James McAlister

Cavalieri nel cielo – Charley Crockett

Date da Segnare – Uscite di “Twisters” e dell’Album

Fissate bene sul calendario: il film “Twisters” approderà sui grandi schermi nazionali il 19 luglio, accompagnato dalla pubblicazione di “Twisters: The Album” su tutte le principali piattaforme musicali. Un’opportunità imperdibile per vivere un’esperienza sinergica tra musica e cinema.

Segui attentamente “Mister Movie” per restare al passo con tutte le ultime novità riguardanti il film “Twisters” e la sua coinvolgente colonna sonora.