Un amore eterno: le dolci promesse tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Il matrimonio tanto atteso

La celebrazione dell’unione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha avuto luogo oggi, domenica 30 giugno, nella suggestiva cornice della Villa dei Cento Camini in Toscana. Amici e parenti provenienti da ogni angolo d’Italia si sono riuniti per festeggiare insieme agli sposi in questa giornata speciale. La cerimonia ha preso il via nel tardo pomeriggio e i primi video emozionanti sono giunti nelle prime ore della serata, catturando i momenti più intensi di questo sogno d’amore che ha avuto inizio molti anni fa.

Le dolci parole di Ignazio per Cecilia

Numerosi gli ospiti presenti che hanno voluto immortalare il momento del fatidico sì, che ha consacrato l’unione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo una relazione che si è sviluppata nel corso degli anni e che ha avuto inizio in modo inaspettato sotto i riflettori, questo amore ha resistito alla prova del tempo diventando sempre più forte e maturo, pronto ad affrontare la sfida dell’eternità. In un’atmosfera carica di emozioni, Cecilia, accompagnata da suo padre Gustavo, ha percorso il giardino della villa per raggiungere il suo futuro sposo, l’uomo che ha scelto come compagno per il resto della sua vita. Durante il rito civile, all’emozionante momento della lettura delle promesse, Ignazio ha preso la parola e ha dichiarato:

“Son sincero, mi ero preparato un discorso ma poi ti ho sentita dire che è da sfigati leggere un discorso, quindi ho deciso di essere un po’ più spontaneo. Nessuno mi completa più di te in questo mondo, e mai nessun altro mi completerà come fai tu. Ecco perché vorrei chiederti se desideri trascorrere il resto della tua vita con me e diventare mia moglie.”

Poche ore dopo la celebrazione, è stato proprio Ignazio a condividere su Instagram una foto in bianco e nero che lo ritrae sul punto di baciare la sua “Cechu”, accompagnata dalla didascalia in stampatello “Mia moglie”, a sottolineare che ora sono una cosa sola.

Le emozioni di Cecilia

Anche Cecilia ha avuto il suo momento durante la cerimonia, mantenendo la sua autenticità anche nel giorno del suo matrimonio e rivolgendosi al suo amato con queste parole:

“Non ho preparato un discorso, ma da quando mi hai chiesto di sposarti ho iniziato a pensare a cosa dirti, cosa scrivere. La verità è che non sono brava a scrivere, ho pensato a Marco che mi aiuta a fare i compiti ogni tanto, ma non mi sembrava giusto scrivere qualcosa per oggi. Siamo due persone che si sono sempre guardate negli occhi, abbiamo sempre avuto il coraggio di dirci tutto, nel bene e nel male.”

Il velo che indossa potrebbe parlare al posto suo, poiché Cecilia ha fatto incidere sulla sua orlo la frase di una famosa canzone d’amore italiana di Biagio Antonacci: “Quanta vita c’è in questa vita insieme a te”.

