Un Attore de L’Isola dei Famosi rivela l’intenzione di Sposarsi

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Nicolas Vaporidis, attore e ex vincitore dell’edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, ha annunciato di aver preso una decisione importante: si sposerà tra due settimane. L’attore ha reso nota la notizia durante un’intervista rilasciata a La Repubblica, svelando anche alcuni dettagli sulla sua futura moglie.

Il Matrimonio in Arrivo

Nicolas ha dichiarato: “Il matrimonio si terrà tra due settimane e la mia futura moglie si chiama Ali. La nostra relazione dura da un po’ di tempo. Lei ha origini italiane ed inglesi. Desidero tanto avere dei figli, mi sento pronto per questa nuova avventura. Riguardo a ulteriori dettagli, preferisco mantenere la riservatezza. Questo è un tipo di legame che non ho mai vissuto prima, prima non ero in grado. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più autentica di me stesso, rendendomi più piacevole.”

La Voglia di Diventare Padre

Nicolas Vaporidis ha sempre mantenuto la sua storia d’amore con Ali lontana dai riflettori e dai pettegolezzi. Nell’intervista, l’attore si è anche aperto sul desiderio di diventare padre a 42 anni: “È un desiderio che mi porto nel cuore. Cresco in un ambiente familiare in cui ci sono bambini. Ho dei nipoti e sono circondato da amici che hanno figli. È qualcosa di naturale che incide sulla mia vita. Non sto facendo piani specifici, ma sarei felice di vivere questa esperienza. Sono sicuro che diventerà parte integrante della mia vita. Prima avevo quel senso di narcisismo che talvolta ti fa pensare il contrario.“

