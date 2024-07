Un confronto sul senso della felicità nell’età adulta

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Il capolavoro di William Nicholson

Il film “Le cose che non ti ho detto“, diretto da William Nicholson e candidato all’Oscar per le sceneggiature di “Il Gladiatore” e “Viaggio in Inghilterra”, arriva stasera in tv su Rai3. La pellicola è l’adattamento della sua pièce teatrale del 1999, “The Retreat from Moscow”, e vanta un cast stellare con Annette Bening, Bill Nighy e Josh O’Connor.

La trama del film ruota attorno a Grace ed Edward, una coppia sposata da trent’anni, che vivono in una cittadina costiera. Quando Edward decide di lasciare la moglie, la loro famiglia viene sconvolta dal dolore e dalla confusione. Jamie, il loro figlio, si trova nel mezzo di questa situazione, cercando di capire e supportare sua madre. La pellicola esplora la complessità delle relazioni familiari e il significato di felicità e perdono.

Il titolo originale, “Hope Gap“, enfatizza la mancanza di speranza che pervade la storia, evidenziando le emozioni e la crescita dei personaggi. La storia è ispirata alla vera separazione dei genitori di William Nicholson, che ha trasformato il proprio dolore familiare in un’opera d’arte. La reazione irrazionale di Grace di fronte alla crisi familiare ha convinto l’attrice Annette Bening ad interpretare il ruolo, portando sullo schermo la complessità umana e le reazioni emotive autentiche.

