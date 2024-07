Un matrimonio da favola: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronunciano il fatidico sì

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

La cerimonia da sogno a Villa la Ferdinanda

La location magica scelta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per il loro matrimonio è stata Villa la Ferdinanda, conosciuta anche come la Villa dei Cento Camini, nel suggestivo borgo medievale di Artimino, in Toscana. La coppia ha deciso di celebrare il loro amore in un ambiente intimo e riservato, circondati da 200 invitati che hanno reso speciale quel giorno. Le prime immagini dell’evento esclusivo sono state condivise su Instagram dall’account ufficiale di “Chi”, rivelando dettagli e emozioni di un giorno unico.

La splendida sposa e il suo abito da sogno

Il momento tanto atteso è arrivato: Cecilia Rodriguez ha fatto il suo ingresso al braccio del padre, Gustavo, indossando un elegante abito da sposa bianco a sirena firmato Giorgio Armani. La modella argentina ha scelto un look sobrio e raffinato, con un abito completamente chiuso sul davanti, maniche lunghe e una scollatura ovale sul retro, coperta da un lungo velo. Il neo-marito, Ignazio Moser, era impeccabile nel suo doppiopetto blu, pronto ad accogliere la sua amata all’altare per scambiarsi promesse eterne di amore.

Emozioni e lacrime: i testimoni speciali dei due sposi

La commozione è stata palpabile durante la cerimonia, con Belen Rodriguez che non ha potuto trattenere le lacrime di fronte alla splendida visione di sua sorella al braccio del padre. Cecilia ha scelto come testimoni il suo migliore amico e il fratello Jeremias, mentre Ignazio Moser ha avuto al suo fianco il fratello e la sorella come testimoni speciali. Un momento carico di emozioni e significato, con Belen che ha svolto il delicato ruolo di damigella d’onore insieme alla cognata Deborah Togni e ad amiche della sposa provenienti direttamente dall’Argentina.

Una storia d’amore che si consacra dopo sette anni

Dopo sette anni di amore e complicità nati nell’ambiente del “Grande Fratello Vip”, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio. La giornata speciale è stata arricchita da momenti di felicità, musica e la presenza di amici e parenti stretti, che hanno reso l’atmosfera ancora più magica e indimenticabile. La coppia guarda ora al futuro con la speranza di formare una famiglia, pronti ad affrontare insieme le sfide e le gioie che la vita ha in serbo per loro.

