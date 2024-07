Un Matrimonio da Favola: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

Il romantico incontro e l’amore che ha resistito al tempo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, due cuori destinati a unirsi, stanno per coronare il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola. La loro storia è iniziata nel 2017, quando entrambi hanno varcato la soglia del “Grande Fratello Vip” e da lì è nato un legame che ha resistito alle prove del tempo. Cecilia, originariamente legata a Francesco Monte, ha lasciato il suo passato alle spalle per seguire il proprio cuore e innamorarsi perdutamente di Ignazio.

I preparativi e le emozioni nel giorno speciale

I festeggiamenti per il matrimonio hanno preso il via con una romantica cena in famiglia presso la suggestiva Villa Medicea “La Ferdinanda”, a Prato. Il luogo scelto per il grande giorno è un borgo in collina a pochi passi da Firenze, simbolo dell’unione tra le campagne di Ignazio e l’Argentina di Cecilia. Durante la cena pre-nuziale, Ignazio ha dedicato una dolce serenata alla sua amata, emozionandola al suono della canzone “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini. Il giorno del sì, con una cerimonia civile officiata da un caro amico della coppia, saranno presenti circa 200 invitati pronti a condividere la gioia degli sposi.

Dettagli emozionanti e ospiti speciali

I testimoni prescelti per accompagnare Cecilia e Ignazio in questo giorno tanto atteso sono l’amico del cuore e il fratello di ognuno. Inoltre, Belen Rodriguez, la famosa sorella di Cecilia, svolgerà il ruolo di damigella d’onore insieme alla cognata Deborah Togni e ad altre due compagne di avventure provenienti dall’Argentina. Sarà un momento indimenticabile, con emozioni autentiche e la presenza di Tananai ad animare il ricevimento. Cecilia brillerà con un abito firmato Atelier Emé, simbolo di eleganza e raffinatezza, proprio come era stato per le nozze di Diletta Leotta con Loris Karius.

Approfondimenti