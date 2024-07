Un Matrimonio da Sogno a Rimini: Simona Ventura e Giovanni Terzi

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Sabato 6 luglio, a Rimini, si è celebrato il matrimonio tanto atteso tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Dopo sei anni di relazione, la coppia ha pronunciato il fatidico sì davanti a circa 200 invitati presso il Grand Hotel di Rimini, il luogo che entrambi considerano il loro posto del cuore. La cerimonia, tenutasi all’aperto con rito civile, è stata officiata dall’ex presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, amico speciale della coppia.

Per la pianificazione di questo evento speciale, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno affidato ogni dettaglio al rinomato wedding planner Enzo Miccio. Prima del grande giorno, è stato organizzato un party pre-matrimoniale a Milano, in occasione del 60esimo compleanno di Terzi, che ha visto la partecipazione di circa 1.000 ospiti. Tuttavia, un’assenza significativa è stata quella di Paola Perego, stretta amica della sposa, che non ha potuto partecipare a causa di un grave incidente capitato al marito, Lucio Presta.

Durante la cerimonia, tra risate e lacrime, Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono scambiati promesse d’amore toccanti e sincere. Simona ha rivolto a Terzi parole di profonda gratitudine e amore, condividendo momenti intimi e dettagli della loro vita insieme. A sua volta, Giovanni ha espresso la sua gratitudine per luce e apporto di Simona nella sua vita, sottolineando l’importanza di sapersi accompagnare reciprocamente lungo il percorso della vita.

Per l’occasione, Simona Ventura ha indossato una elegante tuta bianca, con dettagli raffinati e una lunga gonna che si muoveva leggera al vento. L’abito, con un taglio moderno e sofisticato, è stato ammirato attraverso i primi scatti diffusi sui social media.

Entrambi protagonisti di precedenti storie d’amore, Simona Ventura e Giovanni Terzi portano con sé esperienze matrimoniali passate. Simona è stata precedentemente sposata con l’ex calciatore Stefano Bettarini, da cui ha avuto due figli, oltre ad aver adottato una figlia nel 2014. Allo stesso modo, Terzi ha vissuto due matrimoni precedenti, con differenti esiti, che lo hanno portato a incontrare Simona e vivere un amore intenso e significativo.

2. Giovanni Terzi: Il marito di Simona Ventura, con cui ha celebrato il matrimonio a Rimini. Anche lui ha vissuto due matrimoni precedenti prima di incontrare Simona e iniziare una storia d’amore significativa con lei.

3. Rimini: Importante città costiera situata sulla costa adriatica, celebre per le sue spiagge e la sua vita notturna. Luogo scelto per il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi.

4. Grand Hotel: Struttura prestigiosa dove si è celebrato il matrimonio, un luogo simbolico per la coppia.

5. Stefano Bonaccini: Ex presidente della Regione Emilia-Romagna che ha officiato la cerimonia di matrimonio civile di Simona Ventura e Giovanni Terzi. È un politico italiano attivo nel Partito Democratico.

6. Enzo Miccio: Rinomato wedding planner italiano, incaricato della pianificazione dell’evento e di curare tutti i dettagli del matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi.

7. Paola Perego: Amica stretta della sposa Simona Ventura, assente al party pre-matrimoniale a causa di un incidente capitato al marito, Lucio Presta.

8. Milano: Città italiana dove si è svolto il party pre-matrimoniale in occasione del 60esimo compleanno di Giovanni Terzi.

9. Lucio Presta: Marito di Paola Perego, coinvolto in un grave incidente che ha impedito a sua moglie di partecipare al party pre-matrimoniale di Simona Ventura e Giovanni Terzi.

