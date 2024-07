Un Matrimonio da Sogno al Grand Hotel di Rimini: Simona Ventura e Giovanni Terzi

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Francesca Monti

Matrimonio da Favola al Grand Hotel di Rimini

La cerimonia di matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi si è tenuta dopo sei anni di fidanzamento al Grand Hotel di Rimini, location che rappresenta un luogo speciale per la coppia. L’evento è stato curato dal rinomato wedding planner Enzo Miccio e ha visto la presenza dei figli nati dai precedenti matrimoni dei due sposi. Tra lacrime, brindisi e balli scatenati, le immagini condivise sui social raccontano di una festa piena d’amore, culminata nel commovente momento dello scambio delle promesse.

La Cerimonia al Grand Hotel di Rimini

La cerimonia si è svolta all’aperto con un rito civile, officiato dall’ex presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, amico dei due sposi. Simona Ventura è apparsa radiosa, presentandosi all’“altare” al braccio del padre Rino, per unirsi a Giovanni Terzi sotto l’arco decorato di ortensie e rose colorate. Il giornalista e scrittore Giovanni Terzi ha rubato il cuore della bella Simona sei anni fa, e queste nozze sono state il culmine di un lungo percorso d’amore.

Emozioni e Ricordi al Matrimonio

Milly Carlucci, testimone della sposa, ha reso omaggio alla coppia durante la cerimonia, ricordando la romantica proposta di matrimonio avvenuta in diretta tv a “Ballando con le stelle”. La conduttrice ha sottolineato l’emozione e la bellezza di quel momento unico, sottolineando la complicità e l’amore tra Simona e Giovanni. La presenza degli amici e dei parenti ha reso ancora più speciale e intenso il momento delle promesse scambiate sotto il cielo di Rimini.

Gli Ospiti Speciali e le Esibizioni Uniche

Tra gli ospiti presenti alle nozze, spiccano nomi noti dello spettacolo e della televisione italiana. Giusy Ferreri ha regalato agli sposi una toccante esibizione, mentre celebrità come Iginio Massari e Giacomo Bettarini hanno contribuito a rendere indimenticabile il giorno speciale. La presenza di personaggi come Valeria Marini, Sara Ventura, e Santo Versace ha arricchito ulteriormente l’atmosfera festosa e gioiosa del matrimonio.

Emozioni Forti e Momenti Speciali

Nonostante il grande numero di personaggi famosi presenti, la mancanza di alcuni amici intimi come Paola Perego ha lasciato un vuoto nel cuore della sposa. Tuttavia, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno accolto calorosamente gli invitati, condividendo la loro gioia e la loro felicità in un’atmosfera di festa e allegria. Dopo la cena, tutti si sono spostati in spiaggia per il taglio della torta e un beach party sotto le stelle, animato da un dj d’eccezione.

Stile e Eleganza: Gli Abiti degli Sposi

Per il grande giorno, Simona Ventura ha scelto di indossare due abiti da sposa firmati Atelier Emé. Per la cerimonia, ha optato per una jumpsuit bianca con dettagli raffinati, mentre per la festa in spiaggia ha scelto un abito ricco di dettagli romantici. Giovanni Terzi ha sfoggiato un elegante completo nero, dimostrando classe e stile in ogni momento della celebrazione.

Un Matrimonio da Ricordare

Il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi si è rivelato un evento indimenticabile, carico di emozioni, allegria e amore. Ogni dettaglio, dalle esibizioni speciali agli abiti degli sposi, ha contribuito a rendere questa giornata unica e magica. La coppia ha iniziato una nuova fase della loro vita insieme, circondati dall’affetto e dall’amicizia di chi li ama e li sostiene. Che questo matrimonio sia il primo capitolo di una lunga storia d’amore e felicità per Simona e Giovanni.

