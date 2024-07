Un nuovo amore si profila a La Promessa: il legame tra Catalina e Pelayo

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La nuova dinamica a La Promessa: Pelayo arriva alla tenuta

Pelayo giunge alla tenuta per esprimere le sue condoglianze ad Alonso per la perdita del fratello Fernando. Colpito anche dalla recente scomparsa dei genitori, ottiene il consenso di rimanere alla tenuta finché non si riprenderà. Il Conte di Anil sviluppa un solido legame con Catalina, avviando un’affare di marmellate che beneficerà economicamente la residenza. La presenza di Pelayo infastidirà Cruz, che tenta invano di sabotare l’attività di Catalina e Pelayo, dando il via a un colpo di scena imprevisto.

Segreti e intrighi a La Promessa: il piano di Cruz con Pelayo

Cruz istiga Pelayo a sedurre Catalina con l’obiettivo di allontanarla dalla tenuta, ritenendola un intralcio. Non soddisfatta dei progressi di Pelayo, lo ammonisce segretamente per non attuare il suo compito con sufficiente impegno. Pelayo, tuttavia, difende il suo operato sottolineando i suoi sforzi per conquistare la fiducia e l’amore di Catalina, partendo dall’attività commerciale. Cruz rimarca che il soggiorno di Pelayo alla tenuta dovrà avere una scadenza, senza mezzi termini.

Svolte inattese a La Promessa: l’amore segreto di Catalina per Pelayo

Pelayo prosegue nel tentativo di conquistare Catalina, culminando in alcuni baci appassionati. Il corteggiamento sembra dare i suoi frutti quando Catalina, in un momento di sincerità con la cugina Martina, confessa di innamorarsi di Pelayo. Descrive il Conte di Anil come uomo dolce, sensibile e premuroso come mai ha incontrato prima. Catalina si lascia trascinare nell’inganno, ma la trama riserva ancora molte sorprese inaspettate. Seguici su Instagram per non perdere nemmeno un dettaglio.

Approfondimenti