Un nuovo flirt per Fedez: baci a bordo piscina con una misteriosa brunetta

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Francesca Monti

Nel bel mezzo dell’estate italiana, i riflettori si accendono su Fedez, il celebre rapper e ex marito di Chiara Ferragni, per via di nuove foto che lo ritraggono vicino a una misteriosa donna durante una vacanza in Puglia. La coppia è stata paparazzata mentre si scambiava tenerezze a bordo piscina, alimentando così i rumors di una nuova fiamma per il cantante.

L’esclusiva delle immagini pubblicate su Instagram dal settimanale Chi ha svelato un tenero bacio tra Fedez e la ragazza dai capelli corti e scuri, definendola una “brunetta bella e misteriosa”. Questo gesto affettuoso, catturato in un momento di intimità durante le esibizioni di Battiti Live, sembra confermare la fine della presunta relazione con Garance Authié, la modella francese che ha accompagnato Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni.

Le speculazioni sulla presunta rottura tra Fedez e Garance Authié sembrano trovare conferma nelle foto che ritraggono il rapper con la sua nuova compagna a Puglia. Mentre la modella francese si trova a Parigi, i media e i fan si interrogano sul reale stato del loro rapporto, considerando anche un recente video condiviso da Garance su Tik Tok che ha fatto scalpore sui social per un piccolo dettaglio linguistico. I commenti dei follower non si sono fatti attendere, sottolineando le somiglianze nella forma di saluto con quella utilizzata da Chiara Ferragni, alimentando così il dibattito sulla presunta fine della storia tra Fedez e Garance.

– Chiara Ferragni: Chiara Ferragni è una famosissima imprenditrice e fashion blogger italiana, diventata celebre per il suo blog “The Blonde Salad” e per la sua presenza costante nei fashion show e nel mondo della moda in generale. È stata sposata con Fedez, creando così una delle coppie più mediatiche d’Italia.

– Puglia: Regione del sud Italia conosciuta per le sue bellissime spiagge, il suo patrimonio storico e artistico e la sua deliziosa cucina.

– Chi Magazine: Rivista di gossip italiana che si occupa principalmente di notizie riguardanti personaggi famosi, vip e celebrità.

– Battiti Live: Evento musicale italiano che si tiene ogni estate, durante il quale artisti famosi si esibiscono in diverse località italiane, donando spettacolo e divertimento al pubblico presente.

– Garance Authié: Modella francese, ex compagna di Fedez, con la quale è stata spesso fotografata dopo la separazione da Chiara Ferragni.

– Parigi: Capitale della Francia, città famosa per la sua cultura, la sua storia e la sua moda.

– Tik Tok: Piattaforma di condivisione video molto popolare, dove gli utenti possono creare e condividere brevi video musicali e di altro genere.

In questo articolo, si parla della presunta nuova fiamma di Fedez, rapper molto noto in Italia, che viene fotografato in teneri momenti di intimità con una misteriosa ragazza durante una vacanza in Puglia. Le foto, pubblicate da Chi Magazine, alimentano i rumors su una possibile rottura con Garance Authié, modella francese con cui era stato visto dopo la separazione da Chiara Ferragni. La situazione sembra diventare sempre più interessante e complessa, coinvolgendo diverse personalità famose e creando scalpore nei social media.