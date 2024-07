Un thriller avvincente: Sunny, la nuova serie di A24 per Apple TV+

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Francesca Monti

Sunny: Un mix di suspense e commedia dark

Sunny è la nuova serie thriller prodotta da A24 per Apple TV+, che debutterà il 10 luglio con i primi due episodi su un totale di 10. Creata da Katie Robbins e diretta da Lucy Tcherniak, la serie è tratta dal libro Dark Manual dello scrittore premiato Colin O’Sullivan. Il cast vanta la presenza di Rashida Jones nel ruolo di Suzie, affiancata da talentuosi attori come Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura, Judy Ongg, Jun Kunimura, YOU e annie the clumsy. Il finale di stagione è atteso per il 4 settembre.

Sunny: Un’intreccio avvincente

Sunny narra la storia di Suzie, una donna americana che risiede a Kyoto, in Giappone. La sua vita viene stravolta quando il marito e il figlio scompaiono in un misterioso incidente aereo. Come forma di “consolazione”, le viene assegnato Sunny, un nuovo robot domestico sviluppato dall’azienda del marito. Inizialmente restia, Suzie sviluppa un legame inaspettato con Sunny mentre insieme indagano sulla verità dietro la scomparsa della sua famiglia, immergendosi in un mondo oscuro e pericoloso.

Il coinvolgente cast di Sunny

Accanto a Rashida Jones nel ruolo di Suzie, il cast include Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura, Judy Ongg, Jun Kunimura, YOU e annie the clumsy. Jones ha sottolineato l’esperienza unica di lavorare alla serie, affrontando la cultura giapponese e il genere thriller sci-fi, offrendo uno spaccato di dark humor e riflessioni sull’umanità. L’intelligenza artificiale diventa un tema centrale, ponendo domande sulla solitudine umana e il legame con le macchine.

Il dietro le quinte di Sunny

Joanna Sotomura ha interpretato il ruolo di Sunny fisicamente, dando vita al robot attraverso un pupazzo animato. Questo approccio ha reso più agevole il lavoro degli altri attori, garantendo un’interazione più fluida. La serie rappresenta la seconda collaborazione tra Apple, A24 e Rashida Jones, dopo il successo di On the Rocks di Sofia Coppola. Jones è anche apparsa nella serie Silo di Apple Original, basata sui romanzi di Hugh Howey.

La distribuzione di Sunny

La serie, composta da 10 episodi, sarà disponibile in streaming esclusivamente su Apple TV+. Gli spettatori potranno godere dei primi due episodi a partire dal 10 luglio, mentre il gran finale è programmato per il 4 settembre. Apple TV+ è accessibile tramite abbonamento mensile al costo di 9,99€, fruibile su browser, dispositivi Apple, nonché attraverso Sky Q e Sky Glass.

