Un titolo medio-lungo per un compleanno memorabile: Angelica Fiorello compie 18 anni

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un party speciale per un’avvenuta maggiore età

Angelica Fiorello, figlia di Rosario Fiorello e Susanna Biondo, ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno in grande stile. La giovane ha compiuto gli anni lo scorso 28 giugno in una suggestiva location all’aperto, circondata da amici e parenti. Tra gli ospiti d’onore, i genitori e la sorellastra Olivia Testa, che hanno reso la serata ancora più emozionante per Angelica che ha sfoggiato un elegante abito rosso fuoco. Le poche immagini condivise sui social mostrano Rosario Fiorello visibilmente emozionato mentre la figlia spegne le candeline sulla torta a forma di numero 18 e mentre ballano insieme.

Una gaffe televisiva: Rosario Fiorello difende la figlia Angelica

Durante la sua partecipazione al programma “Viva Rai2!”, il pubblico ha avuto modo di conoscere Angelica Fiorello, che è apparsa più volte in TV insieme al padre. La giovane è stata spesso ospite del programma sia in studio che in vari luoghi come via Asiago e al Foro Italico. Durante una particolare occasione in cui Rosario e Angelica hanno duettato in onore della festa del papà, il conduttore del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo è stato protagonista di una gaffe. Involontariamente, mentre il microfono era ancora acceso, ha fatto un commento non proprio lusinghiero riguardo alla partecipazione di Angelica in TV. Tuttavia, Rosario Fiorello ha subito preso le difese della figlia affermando che, nonostante la sua presenza mediatica, al momento la giovane non ha ambizioni artistiche.

La pausa televisiva di Rosario Fiorello e la speranza dell’ad Rai

Dopo la conclusione del suo programma televisivo “Viva Rai2!”, Rosario Fiorello ha deciso di prendersi una meritata pausa dai riflettori. Tuttavia, l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha manifestato la speranza che Fiorello possa ripensarci e tornare presto in tv. Durante la Festa dell’Innovazione del Foglio a Venezia, Sergio ha dichiarato che inizierà a fare pressione su Rosario da metà luglio, auspicando un suo ritorno in Rai.

