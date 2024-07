Un tributo a Silvio Berlusconi: l’aeroporto di Milano Malpensa

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Francesca Monti

Matteo Salvini annuncia l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi durante il “Forum in masseria” organizzato da Bruno Vespa in Puglia. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che il cda dell’Enac ha approvato la richiesta della Regione Lombardia di dedicare l’aeroporto al leader politico. Si attende il via libera finale da parte del ministro.

La proposta di intitolare l’aeroporto a Silvio Berlusconi era stata presentata un anno fa dalla Regione Lombardia e approvata dal Consiglio regionale. Per Attilio Fontana, governatore lombardo, si tratta di un tributo appropriato che riceverà il sostegno del vicepremier Matteo Salvini e del suo ministero. Questo riconoscimento segue l’intitolazione al leader politico del Belvedere del 39 piano di Palazzo Lombardia.

Silvio Berlusconi ci ha lasciati il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia era in cura per una leucemia mielomonocitica cronica da almeno due anni. La sua condizione si è aggravata improvvisamente e inaspettatamente, con un evento acuto legato alla malattia che lo ha colpito. Il suo medico personale, Alberto Zangrillo, lo ha assistito sino all’ultimo momento.

– Silvio Berlusconi: Ex Primo Ministro italiano e imprenditore, è stato una figura centrale della politica italiana per diversi decenni. Fondatore di Forza Italia, ha ricevuto il tributo dell’intitolazione dell’aeroporto e successivamente è deceduto a causa di una leucemia.

– Milano Malpensa: Importante scalo aeroportuale situato nella regione Lombardia, è uno dei principali aeroporti internazionali italiani.

– Silvio Berlusconi ci ha lasciati: La notizia della morte di Silvio Berlusconi il 12 giugno 2023 ha avuto un impatto significativo in Italia, poiché ha rappresentato un momento di commozione per molti cittadini.

– Puglia: Regione situata nel sud Italia, è stata il luogo in cui è stato organizzato il “Forum in masseria” presieduto da Bruno Vespa.

– Bruno Vespa: Giornalista e conduttore televisivo italiano, è noto per i suoi programmi politici e di attualità.

– Regione Lombardia: Una delle venti regioni amministrative dell’Italia, è stata la promotrice della proposta di intitolare l’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi.

– Attilio Fontana: Governatore della Lombardia, ha sostenuto la proposta di intitolare l’aeroporto a Silvio Berlusconi, considerandola un tributo appropriato.

– Enac: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha approvato la richiesta della Regione Lombardia, aprendo la strada all’intitolazione dell’aeroporto.

– Alberto Zangrillo: Medico personale di Silvio Berlusconi, lo ha assistito durante la sua malattia fino alla fine.

Questi sono i principali personaggi, luoghi e avvenimenti menzionati nell’articolo, ciascuno con il proprio ruolo e importanza nella vicenda narrata.