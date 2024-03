Una festa per Isabel Totti: Doppio party per la terzogenita - Occhioche.it

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno celebrato in grande stile l’ottavo compleanno della loro adorata figlia Isabel con due feste indimenticabili. La giornata è iniziata con un intimo pranzo in famiglia, durante il quale Isabel ha soffiato sulle candeline seduta sulle gambe del suo orgoglioso papà. Poi, il momento clou è stato una splendida festa a tema Barbie, circondata dalle sue amiche più care. Emozionata, Ilary ha condiviso sui social il suo sentimento di gratitudine per essere la mamma di Isabel, mentre Totti ha espresso tutto il suo amore per la piccola in un dolce post.

Un compleanno carico di significato

Il 10 marzo rappresenta una data speciale per la famiglia Totti-Blasi: oltre a essere il giorno in cui Francesco Totti realizzò un gol leggendario al derby, nel 2016 nacque la loro dolce terzogenita Isabel. Quest’anno, la coppia ha voluto celebrare insieme sui social questo importante giorno con dolci foto che mostrano la loro affettuosa relazione con Isabel. Tra le tenere immagini condivise da Ilary Blasi e Francesco Totti, emerge un mix di empatico calore familiare e divertimento travolgente.

Messaggi di affetto dai fratelli Totti per Isabel

Oltre ai genitori, anche i fratelli Chanel e Cristian hanno voluto esprimere tutto il loro amore per Isabel in occasione del suo ottavo compleanno. Attraverso i social, Chanel Totti ha dedicato alla piccola dolci parole accompagnate da due foto scattate al Museum of Dreamers a Roma, sottolineando quanto Isabel sia stata il regalo più prezioso per lei. Dall’altra parte, Cristian Totti, impegnato nel mondo del calcio in Spagna, ha condiviso un tenero ricordo di Isabel, celebrandola come la sorellina più bella di tutte. La famiglia Totti-Blasi dimostra ancora una volta la loro profonda unità e affetto reciproco, encomiabili in un mondo così dinamico e frammentato.