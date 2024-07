Una notte agitata per Caterina Balivo: Ladri irrompono nella sua casa ai Parioli

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La conduttrice Rai Caterina Balivo ha vissuto una notte di paura mentre si trovava a Barcellona con i figli. Ladri hanno fatto irruzione nella sua residenza romana ai Parioli, rubando preziosi oggetti e lasciando la famiglia scioccata.

L’irruzione dei ladri

Nel cuore della notte, intorno alle 2.30, i malviventi hanno scelto di colpire la casa di Caterina Balivo ai Parioli. Approfittando della sua assenza dovuta alle vacanze a Barcellona, i ladri hanno portato via un bottino consistente, tra cui preziosi gioielli, orologi Rolex e costose borse. Il valore del furto non è stato ancora completamente quantificato, ma si è appreso che i criminali hanno pianificato attentamente l’ingresso attraverso una finestra. Attualmente, la Polizia scientifica è sul posto per investigare, analizzando anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

La reazione della conduttrice

Pochi giorni prima dell’incidente, Caterina Balivo aveva condiviso momenti di felicità e spensieratezza dai suoi giorni di riposo a Barcellona. Dopo aver concluso i suoi impegni lavorativi, si era dedicata a suggerire ai suoi follower i migliori posti della città dove gustare la cucina spagnola. Sicuramente, l’umore di Caterina è stato stravolto dalla notizia del furto, tanto che è previsto il suo ritorno in Italia per affrontare e chiarire la spiacevole situazione.

L’impatto sulle attività lavorative

Nonostante l’episodio sgradevole, Caterina Balivo è pronta a tornare alla sua routine professionale a settembre con la seconda stagione de La volta buona. Lavoro, impegno e resilienza contraddistinguono la conduttrice, pronta a superare anche momenti difficili come quello vissuto durante la sua breve assenza da casa.

