Una promessa d’amore: Cecilia Rodriguez si impegna con Ignazio Moser

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser celebrato in Toscana ha reso ancora più speciale il legame tra i due innamorati. Dopo aver ringraziato sui social tutti coloro che hanno reso possibile il loro grande giorno, i neo sposi hanno deciso di concedersi un periodo di relax e divertimento in Sardegna prima di partire per il viaggio di nozze.

Recentemente, Cecilia ha pubblicato una storia su Instagram rivelando una dolce promessa fatta al marito: diventare la donna che lui merita, con un impegno maggiore in palestra e nella cucina. Con un tocco di umorismo, la modella ha chiesto ai suoi follower consigli su dove acquistare ingredienti di qualità, poiché la sua ultima creazione culinaria non è stata un successo agli occhi della giovane sposa.

Inoltre, Cecilia ha iniziato ad allenarsi in modo più serio con il supporto di Ignazio, che la sprona a dare il massimo. Determinata a migliorarsi, la Rodriguez ha scherzato sul suo futuro risultato: “Diventerò il cu* più bello d’Italia“, dimostrando la sua determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Il legame tra i due continua a incantare milioni di follower, che seguono la loro storia nata anni fa durante la loro partecipazione al *Grande Fratello.

– Ignazio Moser: Ex ciclista professionista e personaggio televisivo italiano, figlio del leggendario campione Francesco Moser. Diventato famoso per la sua partecipazione al Grande Fratello, dove ha incontrato Cecilia Rodriguez, con cui ha instaurato una relazione.

– Toscana: Regione italiana rinomata per la sua bellezza paesaggistica, la sua storia, la cultura e l’enogastronomia. Meta popolare per matrimoni di famosi e celebrità, offre scenario mozzafiato per eventi speciali.

– Sardegna: Isola italiana nel Mar Mediterraneo, conosciuta per le sue spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Destinazione ideale per viaggi di nozze e vacanze, offre un mix di relax, cultura e gastronomia.

– Instagram: Piattaforma di social media popolare per la condivisione di foto e video. Utilizzata da celebrità e influencer per comunicare con i propri follower e condividere momenti della propria vita.

