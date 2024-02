Uomini e Donne: Maria umilia Mario, Orfeo fa una figura imbarazzante

Mario torna da Ida a Uomini e Donne: la reazione di Tina Cipollari e Barbara De Santi

Il corteggiatore Mario ha deciso di fare ritorno da Ida Platano a Uomini e Donne, ma la sua scelta non è stata ben accolta da tutti. Tina Cipollari ha subito attaccato Mario, sostenendo che sia stato il programma a spingerlo a tornare. D’altra parte, Barbara De Santi ha sottolineato che Mario non può pretendere di essere accettato di nuovo da Ida, dopo che è stata lei stessa a eliminarlo a causa di numerose segnalazioni. Mario ha chiesto scusa a Ida, ammettendo di aver omesso alcune cose e di aver commesso degli errori, ma solo per paura di perderla.

Le accuse contro Mario e la reazione di Ida

Mario ha cercato di colpire Ida sottolineando che non l’ha cercata in questi giorni, ma la tronista ha ribattuto che non era compito suo, visto che l’aveva eliminato. Maria De Filippi ha rivelato che dopo l’eliminazione sono arrivate ulteriori segnalazioni e video che ritraggono Mario da solo in discoteca. Ida ha anche fatto sapere di essere stata contattata da alcuni amici di Mario. Inoltre, Mario ha ammesso di non aver ancora preso casa perché sta aspettando la fine del percorso di Ida. Ha chiesto a Ida se può essere l’uomo che le sta accanto, ma questa situazione ha creato tensione tra gli altri corteggiatori, in particolare Pierpaolo e Sergio.

La decisione di Ida e le anticipazioni future

Ida ha annunciato di non accettare le scuse di Mario e ha dichiarato di voler prendere del tempo per riflettere sulla situazione. Mario ha abbracciato Ernesto e salutato tutti prima di andarsene. Sergio è stato criticato perché sembrava fare un ricatto a Ida, minacciando di andarsene se Mario fosse tornato. Le anticipazioni future non rivelano la presenza di Mario nelle prossime registrazioni, ma la decisione di Ida di prendere del tempo per pensare non esclude il suo ritorno. Per il momento, Mario non fa parte del gruppo di corteggiatori di Ida, ma potrebbe tornare in futuro, dato che sembra che Ida sia ancora interessata a lui.

