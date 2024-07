Valentino Rossi diventerà nuovamente padre: la gioia della famiglia Rossi-Novello

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un’attesa piena di emozione e amore: l’annuncio su Instagram

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si preparano ad accogliere un nuovo membro nella loro famiglia. Dopo la nascita della loro primogenita, la dolce Giulietta, nel marzo del 2022, la coppia annuncia con entusiasmo che Francesca Sofia è di nuovo in dolce attesa. Con teneri scatti condivisi su Instagram, Valentino, noto ex pilota di Moto GP, e la compagna rivelano che presto daranno il benvenuto a un’altra bambina.

La storia d’amore tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono testimonianza di un amore nato tra le sfide delle piste e l’atmosfera frenetica del paddock. La loro storia, iniziata nel 2018, ha radici profonde che si sono sviluppate in un ambiente prevalentemente maschile, come descritto da Francesca in un’intervista. Impegnata come ombrellina nel mondo delle corse, è stato in quel contesto che ha incontrato il celebre pilota di Moto GP, dando così il via a una storia d’amore unica e speciale. Nel 2022, la coppia ha dato il benvenuto alla loro primogenita, Giulietta, che oggi, a due anni, è il loro raggio di sole.

