Ultimo aggiornamento il 28 Agosto 2024 by Redazione

Un nuovo programma celebra il contributo femminile nel servizio pubblico, raccontando la storia di trenta donne che hanno segnato indelebilmente il panorama televisivo italiano. “30×70 – Se dico donna”, condotto da Francesca Barolini, sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 3 settembre e su Rai2 dal 16 settembre. Il format porta sullo schermo storie di professioniste che hanno sfidato stereotipi e contribuito a plasmare la cultura televisiva.

Un viaggio nella storia della televisione italiana

La missione di “30×70 – Se dico donna”

“30×70 – Se dico donna” si propone di dare voce a trenta figure femminili fondamentali che hanno caratterizzato il servizio pubblico. Ogni giovedì, il programma offre cinque episodi che evidenziano i profili di giornaliste, attrici e conduttrici che hanno portato innovazione e cambiamento in un ambiente tradizionalmente dominato da stereotipi di genere. La conduttrice Francesca Barolini, che ha già riscosso successo con “70×70 – Lo sapevate che…”, utilizzerà il vasto archivio delle Teche Rai per condividere la vita e le carriere di queste donne.

Il format si distingue per il suo approccio sociologico, approfondendo l’impatto che le protagoniste hanno avuto non solo sulla televisione, ma anche sulla società e sul costume italiano. I temi trattati includono come le storie personali e professionali delle protagoniste si siano intrecciate con eventi storici significativi, influendo sulle narrazioni televisive e sulle aspettative del pubblico.

Un palinsesto ricco di storie ispiratrici

A partire dal 3 settembre, gli episodi di “30×70 – Se dico donna” saranno disponibili per lo streaming su RaiPlay, con nuovi episodi che arricchiranno la programmazione ogni martedì. L’accesso a queste storie permette agli spettatori di riflettere sul progresso delle donne nel settore radiotelevisivo e sulla continua necessità di rappresentanza e innovazione.

Tra le prime cinque protagoniste che verranno celebrate ci sono figure emblematiche come Fulvia Colombo, Anna Marchesini, Enza Sampò, Carmen Lasorella e Franca Valeri, tutte piene di talento e forza, che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama audiovisivo italiano. Le puntate successive si concentreranno su icone come Raffaella Carrà e Sandra Mondaini, tutte parte della stessa eredità culturale che ha definito generazioni di spettatori.

Un omaggio alle pionieristiche della tv

I profili delle prime cinque donne protagoniste

Le prime puntate di “30×70 – Se dico donna” metteranno in luce le seguenti figure:

Fulvia Colombo , la voce che il 3 gennaio 1954 ha dato inizio alla televisione italiana, segnando un’epoca. Il suo annuncio ha segnato la nascita di un nuovo mezzo di comunicazione.

Anna Marchesini , nota per le sue incredibili maschere, che ha saputo rappresentare la complessità del mondo femminile, offrendo uno sguardo sociologico e critico sull’identità di genere.

Enza Sampò , che ha dimostrato una versatilità senza pari, riuscendo a conquistare vari pubblici con la sua professionalità e il suo carisma, divenendo un’icona della conduzione.

Carmen Lasorella , pioniera del giornalismo di guerra, è stata la prima inviata Rai ad affrontare i conflitti internazionali. Il suo lavoro ha contribuito alla consapevolezza del pubblico riguardo a questioni globali critiche.

Franca Valeri, che ha portato sullo schermo le sfide e le gioie delle donne. Con il suo stile inconfondibile, ha ispirato una generazione di comiche, modellando una nuova era di rappresentazione.

Il programma, scritto da Lorenza Fruci e Luca Rea con la consulenza di Anna Bisogno, mette in luce come il servizio pubblico, attraverso le storie di queste donne, continui a evolversi e a rispecchiare i cambiamenti sociali in corso.

Un prodotto innovativo di Rai

Collaborazione e produzione

“30×70 – Se dico donna” è una realizzazione di Rai Contenuti Digitali e Transmediali in collaborazione con Rai Teche. Questa produzione mira a non solo intrattenere, ma anche a educare gli spettatori su come le donne abbiano contribuito a trasformare il panorama del servizio pubblico nel corso dei settant’anni di storia della televisione italiana.

La trasmissione appare come un’opportunità preziosa per il pubblico di tutte le età, specialmente le giovani spettatrici, per vedere modelli di ruolo che hanno tracciato il cammino per le generazioni future. Con la sua narrazione ricca di contenuto culturale e contestualizzazione storica, il programma si inserisce perfettamente nel dibattito contemporaneo sull’uguaglianza di genere e la rappresentanza mediatica. La messa in onda su RaiPlay e Rai2 di questa serie garantirà una visibilità ampia e significativa alle storie di queste straordinarie donne, sottolineando quanto lavoro resta ancora da fare per promuovere una vera e propria parità di genere nei media.