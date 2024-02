Victoria De Angelis: debutta come DJ con “Victoria’s Treat”

Victoria De Angelis, la talentuosa bassista dei Måneskin, recentemente ha lanciato il suo primo mix da DJ dal titolo “Victoria’s Treat”. Dopo un periodo intenso di tour mondiali con la band, i Måneskin attualmente si godono un meritato periodo di riposo. Durante questa pausa, Victoria ha deciso di dedicarsi a un progetto personale che testimonia la sua versatilità artistica e la sua passione per la musica.

Il debutto di Victoria De Angelis dietro ai piatti

Sempre affascinata dal mondo della musica e in particolare dalla consolle, Victoria De Angelis ha combinato il suo ruolo di bassista dei Måneskin con la sua crescita come DJ. “Victoria’s Treat” è un mix eclettico che spazia tra vari generi musicali e include brani di artisti come Ciara & Missy Elliot, CRRDR, Justin Jay ed €uro Tra$h & Yellow Claw. Il mix, della durata di circa un’ora, è disponibile su piattaforme online come Soundcloud, permettendo agli appassionati di scoprire il lato artistico di Victoria al di fuori dei palchi.

Il periodo di pausa dei Måneskin e progetti futuri

Dopo aver concluso con successo il “Rush! World Tour”, che li ha portati in giro per il mondo per due anni, i Måneskin si stanno concedendo un periodo di riposo ben meritato. Questo momento di pausa permette ai membri della band di esplorare nuove opportunità artistiche e di ricaricare le energie per il futuro. Victoria De Angelis, con il suo debutto come DJ, dimostra la sua costante ricerca di nuove sfide e la sua determinazione nel crescere come artista poliedrica.

Copyright © 2024 – NM. Tutti i diritti riservati.