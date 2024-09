Violenti delitti familiari: dalla strage di Paderno Dugnano ai tragici casi in Italia

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Negli ultimi anni, una crescente serie di omicidi familiari ha scosso l’Italia, evidenziando una preoccupante tendenza nei delitti che coinvolgono giovani, talvolta minorenni, nei ruoli di autori di atrocità contro i propri familiari. Questo fenomeno allarmante ha sollevato interrogativi sulle dinamiche interne alle famiglie, oltre a mettere in crisi le forze dell’ordine e l’opinione pubblica. Analizzando recenti statistiche e casi storici, si cerca di comprendere la portata di questo fenomeno.

Una situazione allarmante in continua evoluzione

I dati attuali sugli omicidi in ambito familiare

Secondo i dati forniti dal Viminale, dall’inizio dell’anno fino al 25 agosto 2023, sono stati registrati in Italia 186 omicidi. Di questi, 88 hanno avuto luogo all’interno di contesti familiari, corrispondendo a una percentuale di quasi il 50%. Questo scenario mette in luce una realtà inquietante, sintomo di tensioni e problematiche profonde che affliggono numerose famiglie, in particolare nel Settentrione, dove il 43% degli omicidi avviene tra le mura domestiche. Questa percentuale tocca punte ancora più alte nelle regioni del Nord, dove il fenomeno sembra essersi radicato ulteriormente.

A fungere da detonatore, frequentemente si registrano situazioni di tensione pregressa, dissidi familiari e, in alcuni casi, situazioni di disagio psicologico non trattato. La società non può ignorare queste problematiche: sono necessari interventi mirati e strategie di prevenzione per affrontare e mitigare questo trend allarmante.

Un viaggio tra i crimini più agghiaccianti

I casi storici che segnarono l’Italia

La cronaca italiana è costellata di episodi di violenza che hanno provocato sdegno e tristezza. Uno dei crimini più noti avvenne il 13 novembre 1975 a Vercelli, quando Doretta Graneris, solo diciottenne, assassinò brutalmente la madre, il padre e il fratello di appena 13 anni, con il complice del suo fidanzato. Questa tragedia familiare fu il risultato di una rottura con la sua famiglia, portando a un epilogo drammatico che ha segnato indelebilmente il ricordo di quel periodo.

Un altro tragico episodio si colloca nel 1989 a Parma, dove Ferdinando Carretta uccide a fucilate i genitori e il fratello. Rintracciato e catturato in Regno Unito, confessò il triplice omicidio, rivelando la sua profonda conflittualità nei confronti del padre. Nonostante fosse assolto per incapacità di intendere e volere, la sua vita rimane segnata da questo crimine efferato.

I delitti del nuovo millennio

Una continua evoluzione di crudeltà familiare

Il millennio ha portato alla luce un nuovo ciclo di violenza familiare, con episodi che continuano a far discutere. Tra i più inquietanti, si ricorda l’omicidio di Erika De Nardo, avvenuto a Novi Ligure nel 2001. La sedicenne, insieme al fidanzato, sterminò la madre e il fratellino, in un contesto di scontri familiari. Le ragioni di tale barbarie furono svelate nel corso delle indagini, che rivelarono i rapporti tesi con la madre.

Altri episodi, come l’omicidio di Federico Bigotti, il ventunenne che assassinò la madre nel 2015, hanno visto il giovane dichiarato incapace di intendere e di volere. Questi crimini, generalmente, non sono frutto dell’improvvisazione, ma nascono da conflitti a lungo termine, portando a riflessioni profondi sulla salute mentale e sull’educazione all’interno delle famiglie.

La triste realtà dei recenti crimini familiari

Le atrocità del 2021 e le conseguenze legali

Il 2021 ha rappresentato un anno particolarmente buio, nel quale si sono registrati crimini di straordinaria violenza. Iniziamo con il caso di Benno Neumair, che ha messo fine alle vite dei genitori, strangolandoli e gettando i loro corpi nel fiume Adige. Condannato all’ergastolo, questo caso solleva interrogativi sulla gestione dei rapporti familiari e sul complesso mondo delle dinamiche interpersonali.

Altro crimine che ha scosso l’opinione pubblica è stato l’omicidio avvenuto a maggio, quando le sorelle Paola e Silvia Zani hanno soffocato la madre, Laura, e l’hanno seppellita, con il complice del fidanzato della maggiore. Questo episodio ferisce gli occhi e le orecchie di tutti, evocando angoscia e stupore di fronte a una violenza che sembra giungere da un’oscurità inimmaginabile.

L’analisi di questi eventi drammatici offre uno spaccato inquietante della nostra società e impose una riflessione profonda sull’importanza della salute mentale, della comunicazione all’interno della famiglia e della presenza di sistemi di supporto che possano intervenire in situazioni di crisi.