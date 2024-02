Vitale (UniPa): In 15 anni 74mila ricoveri per Herpes zoster in Italia - avvisatore.it

Francesco Vitale: L’Herpes Zoster e la Consapevolezza della Malattia

Secondo il professore Francesco Vitale, in Italia si sono verificati oltre 74mila ricoveri legati all’Herpes Zoster in 15 anni, con più di 30.891 casi come diagnosi principale e oltre 43mila come diagnosi secondaria. Nonostante questi dati allarmanti, l’Herpes Zoster rimane una malattia spesso sottovalutata e poco compresa, come sottolineato durante la presentazione di una ricerca commissionata da Gsk a Roma. Durante la Shingles Awareness Week, che si tiene dal 26 febbraio al 3 marzo, è emerso che almeno il 20% delle persone non sa cosa sia il Fuoco di Sant’Antonio.

Francesco Vitale ha evidenziato che il Fuoco di Sant’Antonio rappresenta una minaccia particolare per individui fragili e immunocompromessi, compromettendo significativamente la qualità della vita e potendo causare complicanze gravi come la nevralgia post-erpetica. Il professore ha sottolineato la necessità di affrontare il problema su due fronti: sensibilizzare le persone anziane in buona salute sul rischio di contrarre una malattia debilitante ma evitabile e informare su come la vaccinazione possa prevenire efficacemente l’Herpes Zoster in individui di tutte le età.

Stili di Vita Equilibrati e Vaccinazione: Consigli di Prevenzione

L’Herpes Zoster non rappresenta solo una minaccia fisica, ma anche un rischio per la salute mentale, come confermato da Francesco Vitale: “Un rischio aggiuntivo ormai dimostrato e consolidato in letteratura sono la depressione e lo stress correlati al mondo in cui viviamo, che è frenetico e ansiogeno“. Pertanto, è fondamentale adottare stili di vita equilibrati e ricorrere a misure preventive come la vaccinazione per proteggersi da questa malattia debilitante.

Il professore ha sottolineato l’importanza di cercare un equilibrio nella vita quotidiana e di utilizzare strumenti preventivi come la vaccinazione per ridurre il rischio di contrarre l’Herpes Zoster. In un contesto sociale e ambientale sempre più stressante, è cruciale adottare misure preventive per preservare la propria salute fisica e mentale.

Senza dimenticare che, come sottolinea Francesco Vitale, “La vaccinazione rappresenta un’importante strategia di prevenzione contro l’Herpes Zoster e le sue potenziali complicanze. Adottare uno stile di vita sano e vaccinarsi sono passi fondamentali per proteggere se stessi e gli altri da questa malattia debilitante“.

