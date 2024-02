Vittorio fa dietrofront: rimpiange Beatrice e snobba Greta

Vittorio Menozzi eliminato: la verità dietro il suo rapporto con Beatrice Luzzi e Greta Rossetti

Sin dall’inizio, Beatrice Luzzi aveva avvertito Vittorio Menozzi che avrebbe potuto pentirsi di avvicinarsi troppo a Greta Rossetti, mettendo a rischio il loro legame. Dopo una settimana separati in Casa, Menozzi ha perso molti sostenitori, portandolo all’eliminazione.

“Mi sarei voluto aprire un po’ di più con Bea su certe cose, dire sentimenti è esagerato, emozioni…mi sono un po’ trattenuto”.

La posizione di Vittorio Menozzi dopo l’eliminazione

Nonostante le speculazioni, sembra che Menozzi non abbia rancore nei confronti dell’attrice, ma piuttosto verso Greta. In alcuni video pubblicati sulla pagina del Grande Fratello, ha espresso il suo sostegno a Beatrice, riconoscendo di non aver ascoltato i suoi consigli e di rimpiangerlo.

Il triangolo tra Vittorio, Beatrice e Greta: una storia complicata

Prima dell’eliminazione, molti hanno accusato Greta di aver contribuito alla rottura tra Vittorio e Beatrice. Nonostante il legame profondo tra i due, l’ingresso di Greta ha creato tensioni. La confessione di Greta su dettagli intimi con Vittorio ha ulteriormente complicato la situazione.

In conclusione, il ritorno di Vittorio in Casa ha portato a chiarimenti con Beatrice e a una distanza evidente da Greta, confermando il desiderio di mantenere un legame con Beatrice anche al di fuori del programma.

