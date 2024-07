Wanda Nara torna a vivere a Buenos Aires dopo la separazione da Mauro Icardi

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Il cambiamento di vita di Wanda Nara

Rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, Wanda Nara ha svelato che ha deciso di tornare a vivere nella sua casa a Buenos Aires, il luogo dove è nata e cresciuta. Dopo la separazione da Mauro Icardi, la showgirl sembra orientata a voltare pagina, stanca delle altalene emotive degli ultimi tempi. La decisione di lasciare l’Italia sembra essere dettata dalla volontà di concentrarsi esclusivamente sulla famiglia, mettendo da parte le questioni sentimentali per un periodo.

Wanda Nara e la separazione da Mauro Icardi

La stessa Wanda Nara ha comunicato la fine della relazione con Mauro Icardi in un messaggio inviato al programma argentino Pomeriggio America. “Sono separata, per ragioni personali e di salute ho provato ancora una volta”, ha spiegato la showgirl, annunciando ulteriori dettagli a breve. Questa conclusione arriva dopo un periodo di tensione nella coppia iniziato nel 2021, quando è emerso un tradimento da parte del calciatore. Un anno fa, invece, Wanda Nara aveva ricevuto la diagnosi di leucemia, un evento che sembrava aver rafforzato il legame tra lei e Mauro Icardi.

Il focus di Wanda Nara sui figli e sulla sua nuova vita

In questo momento, Wanda Nara sembra concentrata esclusivamente sul benessere dei suoi figli e sul suo lavoro. La scelta di trasferirsi in Argentina riflette probabilmente la necessità di ritrovare se stessa e di allontanarsi da una situazione complicata. Nonostante le sfide personali, la showgirl sembra determinata a guardare avanti e a costruire una nuova vita che la renda felice, puntando sul sostegno della famiglia e sull’amore per i suoi figli.