Weekend di maltempo in Italia: temporali al nord e caldo al sud

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’Italia si prepara ad affrontare un weekend caratterizzato da condizioni meteorologiche contrastanti, con il maltempo che porterà veloci temporali nelle regioni settentrionali, mentre il sud godrà di temperature elevate e sole. Le previsioni meteo dettagliate, fornite da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, evidenziano un’ulteriore divisione climatica in atto nel Paese.

Previsioni per il venerdì: naboccata di maltempo al nord

Nord Italia: piogge e fresche correnti

Nella giornata di venerdì 27, le condizioni meteorologiche saranno instabili al nord. I temporali colpiranno in particolare la Lombardia orientale, il Triveneto e la Liguria di Levante, portando precipitazioni sparse e rovesci in diverse aree. Le temperature massime sono previste sotto i 25°C, un notevole calo rispetto ai valori abituali della stagione estiva. In Lombardia, alte probabilità di pioggia si concentreranno sul settore orientale, mentre nel Triveneto e in Liguria, i fenomeni temporaleschi potrebbero risultare più violenti.

Centro e sud Italia: tempo stabile e caldo

Al centro, le condizioni saranno più favorevoli, con rovesci attesi soprattutto nella parte settentrionale e orientale della Toscana. Qui, però, il maltempo si limiterà a fenomeni sporadici. Al sud, invece, predominerà un clima caldo e soleggiato, con temperature che raggiungeranno picchi di 35°C, specialmente in Sicilia. Questo contrasto climatico rappresenta una consuetudine stagionale per il Paese, che trova il suo equilibrio tra piogge e periodi di afa.

Sabato 28: il maltempo si sposta verso il centro

Nord e centro: avviso di temporali in arrivo

Sabato 28 porterà significativi cambiamenti meteorologici. I temporali si sposteranno dal nordest e dalla Romagna verso la Toscana, il Lazio e il medio Adriatico. Le zone del Triveneto e dell’Emilia Romagna potrebbero assistere a un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con temporali più intensi e diffusi. L’arrivo di questi fenomeni segna una transizione verso un clima più fresco, anche se le temperature al sud resteranno estremamente elevate.

Sud Italia: sole e temperature torride

Nella giornata di sabato, il sud continuerà a sperimentare un clima di forte bellezza, con cieli sereni e temperature che si avvicinano ai 35°C. Tuttavia, sono previsti alcuni piovaschi sul Basso Tirreno, che potrebbero offrire un lieve sollievo dal caldo. “Tra Sicilia e Puglia – sottolinea Sanò – toccheremo i 33-35°C,” segnalando che il caldo estremo continuerà a caratterizzare il weekend per queste regioni.

Domenica 29: cambiamento climatico e calo termico

Nord Italia: ritorno al sole e clima fresco

Domenica 29 segnerà un ulteriore cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Al nord, ci si aspetta una giornata soleggiata, ma con temperature più fresche che faranno sentire l’arrivo dell’autunno. I venti da nord contribuiranno a far scendere le massime anche al sud, portandole sotto 30°C. Sebbene il sole farà capolino, il clima fresco offrirà un piacevole contrasto rispetto ai giorni precedenti.

Centro e sud: nubi e calo delle temperature

Per quanto riguarda il centro Italia, verranno segnalati locali rovesci sulla fascia adriatica, confermando l’instabilità climatica dell’area. Al sud, il calo delle temperature sarà avvertito, con nuvolosità che potrebbe coprire parzialmente il cielo. Sebbene il weekend chiuda con un clima meno afoso, lo scorso caldo estivo rimarrà una memoria finché le perturbazioni non si stabilizzeranno completamente.

Proiezioni meteorologiche: nuove perturbazioni in vista

Prossime settimane: in arrivo nuove perturbazioni

Le previsioni a lungo termine indicano che nella settimana successiva, in particolare da martedì 2, l’Italia potrà aspettarsi altre due perturbazioni. Queste potrebbero portare piogge significative e un’ulteriore instabilità meteorologica, contribuendo a un cambiamento repentino delle condizioni climatiche. La potenziale saturazione delle aree più colpite dal maltempo porterà a monitorare le previsioni con attenzione.

Tali variazioni meteorologiche richiederanno a cittadini e turisti di prepararsi a cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche, assaporando così un fine settimana che rappresenta perfettamente il clima di una nazione divisa tra sole e pioggia.