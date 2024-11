Ultimo aggiornamento il 13 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Roma, 13 novembre 2024 – Emozionato e visibilmente onorato, Antonello Venditti ha ricevuto in Campidoglio la Lupa Capitolina dalle mani del sindaco Roberto Gualtieri. Per il celebre cantautore romano, Roma è sempre stata casa, e oggi ha deciso di rendere omaggio alla città donando al sindaco il suo iconico cappello bianco. “Questo cappello rappresenta la mia vita,” ha dichiarato Venditti, “ovunque lo appoggi è casa mia, e oggi lo consegno al sindaco come segno d’amore per tutti voi.”

“Roma, una città da amare, anche con i suoi difetti”

Venditti, noto per il suo profondo legame con Roma, ha espresso parole cariche di affetto e ironia per la sua città, sottolineando come abbia imparato ad amare Roma “in tutte le sue forme”. “Siamo arrivati persino ad amare le buche,” ha detto sorridendo, “perché fanno parte della nostra vita, ci cresciamo persino dei fiori.” Un amore, il suo, che abbraccia la bellezza e le imperfezioni di una città unica.

Un appello ai romani: “Rispettiamo Roma di più”

Non è mancato un appello accorato ai cittadini romani, invitati da Venditti a “rispettare di più” la propria città. “I romani devono dare di più,” ha aggiunto, parodiando lo slogan di Trump con un ironico “Vogliamo fare Roma great again”. È un richiamo alla responsabilità collettiva, un invito a prendersi cura di Roma e a non sottovalutare l’importanza di ogni gesto quotidiano.

“Roma è facile amarla e odiarla”

Per un romano come Venditti, Roma è una città in grado di suscitare sentimenti contrastanti. “Se sei romano, ami e odi questa città, ma non accetti le critiche che arrivano dall’esterno,” ha spiegato. “Roma è una città amatissima,” ha concluso, “con tutti i suoi difetti e le sue imperfezioni, rimane sempre nel cuore di chi la vive davvero.”