A Roma l’aumento dei reati segna un cambio di mentalità: i cittadini denunciano di più

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Redazione

La situazione della sicurezza a Roma sta evolvendo, con un aumento significativo delle denunce da parte dei cittadini. Questo fenomeno, tuttavia, non si traduce necessariamente in un incremento di reati allarmante, almeno se considerato nello specifico contesto della Capitale. L’ex procuratore di Milano, Francesco Greco, ora a capo della sicurezza della città, analizza questa complessità e illustra le prospettive future per il miglioramento della sicurezza urbana.

La percezione di insicurezza: un fenomeno complesso

Statisticamente parlando

Nonostante una lettura superficiale possa suggerire che Roma sia in preda a un’emergenza di sicurezza, Greco sottolinea che i numeri delle denunce, seppure in aumento, devono essere valutati nel lungo periodo e messi a confronto con altre città europee. Questo approccio dà un quadro più completo e permette di comprendere che, a fronte di un contesto di crescita di reati violenti—come scippi e rapine—la situazione non è così drammatica come potrebbe sembrare.

Fattori che contribuiscono alla percezione

La percezione di insicurezza da parte dei romani è influenzata da vari fattori. Queste includono esperienze personali di crimine, ma anche il clima sociale in generale, inclusi i tassi di violenza e criminalità percepiti. L’incertezza economica, le problematiche sociali e la mancanza di controllo visibile sul territorio contribuiscono ad alimentare questo stato d’animo. Inoltre, l’aumento delle denunce è anche frutto di una maggiore consapevolezza e fiducia da parte della populace, che ora si sente più incline a segnalare i crimini alle autorità.

Investimenti nella sicurezza: il piano d’azione di Roma

Tecnologie avanzate al servizio della sicurezza

Francesco Greco ha delineato un piano ambizioso per migliorare la sicurezza a Roma. Tra le misure più significative figura l’implementazione di sistemi di videosorveglianza all’avanguardia, inclusa l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di aggiungere 5.000 nuove telecamere. Una volta autorizzati dal Garante per la Privacy, questi sistemi invieranno segnalazioni in tempo reale agli agenti di polizia, che potranno così rispondere rapidamente alle emergenze.

Piano stazioni sicure e iniziative locali

Oltre alla videosorveglianza, le autorità intendono migliorare il controllo delle stazioni e delle aree limitrofe. Il “Piano stazioni sicure” prevede una sorveglianza più rigorosa presso la stazione Termini e nelle zone circostanti, con un occhio particolare per le aree più vulnerabili. Inoltre, l’introduzione di camper della polizia locale nelle zone critiche si propone di ravvivare la presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più sensibili, fungendo da deterrente per comportamenti illeciti.

Lotta contro le problematiche sociali

Senzatetto e bonifiche

Uno degli aspetti cruciali del piano di sicurezza include la lotta contro il fenomeno dei senzatetto e la gestione delle discariche abusive. Le autorità comunali stanno pianificando la realizzazione di quattro tensostrutture e moduli abitativi che possano accogliere i circa 3.000 senzatetto già censiti, cercando di affrontare le cause delle problematiche sociali con approcci diretti.

Collaborazione per bonifiche efficaci

A sostegno di questi sforzi, il Comune di Roma sta esplorando opportunità di collaborazione per sostenere i costi delle bonifiche nelle aree critiche, dove le discariche abusive rappresentano un grave problema per la salute pubblica e la sicurezza urbana. Queste iniziative non solo mirano a ripristinare la dignità delle persone coinvolte, ma anche a ristabilire un senso di ordine e sicurezza nel tessuto urbano.

Questi interventi, portati avanti con determinazione, sperano di modificare profondamente la percezione di insicurezza tra i cittadini romani mentre si affrontano i nodi critici della sicurezza nella capitale.