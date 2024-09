A Torino si svolgerà l’European cybersecurity challenge: l’Italia si prepara con 20 giovani hacker etici

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Redazione

L’European Cybersecurity Challenge, un’importante competizione di hacking etico, è alle porte. Si svolgerà a Torino dal 7 all’11 ottobre 2024 e vedrà la partecipazione di 40 delegazioni provenienti da tutta Europa. In quest’ottica, la nazionale italiana si è recentemente riunita a Lucca, dove il team di giovani hacker etici ha iniziato a prepararsi per affrontare questa sfida internazionale. La preparazione è intensa e i candidati stanno affinando le loro competenze per esprimere il meglio di sé in un contesto di crescente importanza per la sicurezza informatica.

La composizione del team italiano

Caratteristiche dei membri e selezione

Il team italiano è composto da 20 membri, divisi in due categorie: 10 senior ed 10 junior. Questa diversificazione permette di abbinare esperienze e nuove prospettive, garantendo così un mix ideale di talento e innovazione. Gli hacker etici selezionati per rappresentare l’Italia hanno tutti partecipato a “The Big Game“, un programma di formazione gratuita ideato dal Cybersecurity National Lab del CINI . Questo percorso è rivolto ai giovani tra i 14 e i 24 anni e mira a sviluppare competenze pratiche e teoriche nel campo dell’hacking etico.

I membri senior hanno, ovviamente, una maggiore esperienza grazie a precedenti competizioni e corsi avanzati, mentre i membri junior apportano fresche idee e nuove tecniche. La scelta dei partecipanti è basata non solo sulle capacità tecniche, ma anche sulla loro capacità di lavorare in team, risolvere problemi e affrontare situazioni inedite. La selezione ha quindi il compito di bilanciare l’energia giovanile con il pragmatismo dell’esperienza.

Il ruolo di “The Big Game”

“The Big Game” rappresenta una fondamentale opportunità formativa, in quanto non solo offre lezioni teoriche, ma anche esperienze pratiche che i giovani possono applicare durante la competizione. I partecipanti svolgono esercizi di simulazione che rispecchiano scenari reali, mettendo alla prova le loro capacità di difesa e attacco nelle reti informatiche. Questo non solo prepara i giovani talenti ad affrontare le sfide future, ma stimola anche quello spirito competitivo e collaborativo che è alla base del progetto.

L’importanza della cybersicurezza

Il sostegno dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale

Il tema della cybersicurezza è cruciale nella società moderna, e la presenza dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale sotto l’occhio attento del direttore generale, Bruno Frattasi, è un elemento di forte supporto per il Team Italy. Frattasi sottolinea infatti come l’evento di Torino rappresenti la conclusione di un percorso formativo per i ragazzi, ma anche una porta aperta verso il futuro professionale.

L’ACN ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sull’importanza della sicurezza informatica, evidenziando come la preparazione dei giovani si traduca in un incremento della protezione delle infrastrutture digitali del Paese. La figura degli hacker etici emerge quindi come essenziale per la salvaguardia dei dati, della privacy e della sicurezza nazionale.

Prospettive professionali per i giovani talenti

L’European Cybersecurity Challenge non si limita all’aspetto ludico, ma si configura come un palcoscenico sul quale i giovani potranno mettersi in mostra. Le competenze apprese in questi contesti possono tradursi in opportunità lavorative concrete nell’ambito della cybersecurity. Vista la crescente domanda di professionisti del settore, i partecipanti possono considerare questo evento come un trampolino di lancio verso carriere promettenti.

Il contributo di questi giovani hacker etici non è da sottovalutare: il loro operato sarà determinante nel garantire la sicurezza delle nostre società digitali. Essi saranno i protagonisti di un settore in espansione, il cui sviluppo richiede sempre maggiori investimenti e attenzione da parte delle istituzioni.

Presentazione dei campioni a Lucca

Evento di rilievo per la stampa

Il 13 settembre, presso la Scuola Alti Studi Superiori IMT di Lucca, avrà luogo un evento significativo che permetterà di presentare alla stampa i giovani scelti per competere a Torino. Questo momento rappresenterà non solo un’opportunità per far conoscere i talenti italiani, ma anche un’importante occasione per sottolineare l’impegno del Paese nella lotta contro le crescenti minacce informatiche.

L’evento di presentazione sarà anche l’occasione per l’ACN di illustrare il proprio contributo e la motivazione dietro il supporto continuo al Team Italy. Sarà un momento di orgoglio per i ragazzi, che vedranno riconosciuti i loro sforzi e le loro abilità, ampliando così la visibilità del progetto e del suo valore in campo educativo e professionale.

In questo contesto, è chiaro che la cybersicurezza non è solo una questione di protezione dei dati, ma è essenziale per garantire un futuro più sicuro e competitivo per tutti, sottolineando ulteriormente l’importanza di investire nelle nuove generazioni.